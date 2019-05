Op basis van de eerste resultaten lijkt Vlaams Belang de grote winnaar van deze verkiezingen te zullen worden. Op verschillende plaatsen boekt de partij een grote vooruitgang. Partijvoorzitter Tom Van Grieken blijft wel nog voorzichtig: 'Beter een goede start dan een slechte start.'

Vlaams Belang lijkt vooral stemmen af te snoepen van N-VA. De grote groene golf blijft vooralsnog uit.

