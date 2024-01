Boerenprotest: verkeerscentrum raadt aan omgeving van Halle te vermijden

De blokkades van de boeren zullen in de ochtendspits in en rond Halle tot ernstige hinder leiden. Het Verkeerscentrum raadt dan ook aan de omgeving maandag tijdens de ochtendspits te mijden.

De buitenring van de Brusselse Ring is vanaf Huizingen afgesloten, de binnenring vanaf Itter tot Ruisbroek. Het Verkeerscentrum merkt ook op dat het niet mogelijk is de Brusselse ring op te rijden vanaf de E429, de snelweg Doornik-Halle. Wie vanuit het zuiden over de E19 Brussel wil bereiken, kan dat het best doen via de oostkant van de Brusselse ring. De overige hinder van de boerenprotesten lijkt zich maandagochtend vooral in het zuiden van het land te situeren. Nabij het knooppunt Daussoulx, waar E411 en E42 kruisen, staan sinds zondagmiddag zowat 400 tractoren. Zij zouden na de ochtendspits daar weer vertrekken. Ook in Halle zou het vertrek na de ochtendspits gepland staan. In de provincie Luxemburg vormt een groep tractoren een blokkade aan de grens met Frankrijk, op de N89 in Beaubru, even ten zuiden van Bouillon. In Henegouwen doet zich hetzelfde voor op de E19 in Feluy. Dat traject is afgesloten in Houdeng-Goegnies, nabij La Louvière.