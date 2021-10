De Kamercommissie Financiën heeft woensdagmiddag in tweede lezing haar fiat gegeven voor het wetsontwerp waarmee minister van Financiën Vincent Van Peteghem het bedrijfswagenpark versneld wil vergroenen. Meteen komt er via amendementen ook een aanpassing van het mobiliteitsbudget.

De federale regering bereikte afgelopen voorjaar een akkoord om het bedrijfswagenpark sneller te vergroenen. Dat doet ze door het fiscale voordeel op bedrijfswagens op fossiele brandstof vanaf 1 januari 2026 te schrappen. In de jaren daarvoor wordt de fiscale aftrek al beperkt. Emmissievrije bedrijfswagens die voor 1 januari 2027 zijn aangekocht, geleased of gehuurd blijven volledig fiscaal aftrekbaar, voor CO2-vrije bedrijfswagens die daarna nog worden aangeschaft wordt de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk aan beperkt, tot 67,5 procent in 2031.

Het wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem kreeg woensdagnamiddag groen licht in de Kamercommissie. Dat gebeurde in tweede lezing, nadat er vorige maand in eerste lezing nog heel wat vragen waren gerezen rond de kostprijs van de maatregel. De CD&V-vicepremier herhaalde woensdag dat de vergroening van de bedrijfswagens budgetneutraal kan gebeuren, omdat de kosten onder meer gedekt worden door geld uit het Europees herstelfonds en door de hogere accijns op professionele diesel die de regering wil invoeren.

Het cijfermateriaal kon N-VA, Vlaams Belang en PVDA niet overtuigen. N-VA-Kamerlid Joy Donné benadrukte ook dat de evaluatie op de overheidsfinanciën, die pas tegen 30 april 2026 wordt voorzien, vroeger had gemogen. De drie oppositiepartijen stemden woensdag tegen het ontwerp, de meerderheid stemde wel voor.

Versoepeling van het mobiliteitsbudget

Via amendementen werd meteen ook een versoepeling van het mobiliteitsbudget goedgekeurd, naar een wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh. Twee jaar na de lancering maakt amper 0,15 procent van de werknemers met een salariswagen gebruik van het mobiliteitsbudget om over te stappen naar een meer ecologische vervoersoplossing.

Om dat aantal op te trekken komt er een verruiming van de 'duurzame modi' die met het mobiliteitsbudget kunnen worden gefinancierd. Zo zouden die binnenkort ook de parkeerkosten omvatten voor werknemers die eerst de auto nemen om naar het treinstation of de bushalte te rijden. Er wordt ook een voetgangerspremie toegevoegd aan de lijst.

Daarnaast maakt de Kamer komaf met de wachttijd. Nu moeten werkgevers eerst minstens één salariswagen voorzien voor minimum 36 maanden vooraleer ze het mobiliteitsbudget kunnen invoeren. Die wachttermijn wordt nu geschrapt.

Tot slot wordt de straal waarbinnen werknemers hun huisvestingskosten kunnen inbrengen in het mobiliteitsbudget vergroot. Nu kan iedereen die binnen de vijf kilometer van zijn of haar werkplek woont daar gebruik van maken. Dat wordt nu tien kilometer.

Volgens Van den Bergh zullen die maatregelen het mobiliteitsbudget de nodige boost geven. 'Werknemers zullen doordachter omgaan met hun mobiliteit, met een duurzamere mobiliteit tot gevolg. Een win-winsituatie voor alle partijen', zegt hij.

