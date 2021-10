Ook in begrotingsjaar 2022 verminderd de Kamer de parlementaire vergoedingen van de volksvertegenwoordigers met 5 procent, zo heeft het Bureau van de assemblee beslist. Al sinds 2012 scheert de Kamer 5 procent van de vergoedingen af.

'Deze beslissing werd sindsdien jaarlijks in haar geheel verlengd. Ook voor het volgende begrotingsjaar 2022 is de vermindering van toepassing (...)', meldt de Kamer donderdagavond in een persbericht.

Het Bureau nam de beslissing reeds vorige week. Voorts gaat de vergoeding van de voorzitster 20 procent lager en die van de ondervoorzitters 15 procent. De vergoeding van de overige leden van het Bureau, de commissievoorzitters en de leden van het Beheerscomité gaat 5 procent lager.

De maatregel is goed voor een jaarlijkse besparingen van 697.000 euro voor de begroting van de Kamer (cijfers 2020). Sinds 2020 houdt de Kamer ook 5 procent in op de afscheidsvergoeding voor parlementsleden, goed voor een bijkomende besparing van zowat 250.000 euro. 'Enkele jaren eerder was er ook een drastische vermindering van de door de uitgoedingsvergoeding gedekte periode.'

'Nieuwe regels zijn ook van toepassing op het cumuleren van mandaten. Zo wordt voor vergoedingen voor speciale functies (sinds juni 2019) en uittredingsvergoedingen (sinds maart 2020) eveneens rekening gehouden met de berekening van het maximumbedrag voor het cumuleren van parlementair mandaat en andere functies of opdrachten van politieke aard. De bedragen die dit maximum overschrijden worden door de Kamer teruggevorderd (309 000 EUR).'

