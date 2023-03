Verdwijnende bankautomaten: West-Vlaamse gemeente schakelt privépartner in voor nieuwe geldautomaat

De West-Vlaamse gemeente Wevelgem zal deze zomer zelf zorgen voor een nieuwe bankautomaat in deelgemeente Moorsele. In september vorig jaar werd de laatste automaat er gesloten. Het is de eerste keer dat een lokaal bestuur, via een privépartner, zelf zorgt voor een geldautomaat.

Banken sluiten steeds meer geldautomaten. Dat zorgt er op sommige plaatsen voor dat er geen enkel automaat meer beschikbaar is. Dat was sinds september 2022 ook het geval in Moorsele. Nog voor de sluiting van het laatste bankkantoor startte de gemeente met alle opties te onderzoeken en af te wegen. Uiteindelijk besliste Wevelgem om zelf een bankautomaat te faciliteren in samenwerking met Loomis. Dat bedrijf staat in voor de installatie en het beheer van de automaat. Er werd een huurcontract voor vier jaar afgesloten en de gemeente voorziet daarvoor in een totaalbudget van 126.000 euro.

Ouderen

De schepen voor Lokale Economie Kevin Defieuw (CD&V) voegt wel toe dat het eigenlijk niet aan een gemeentebestuur is om de installatie van een bankautomaat te faciliteren. ‘We hebben evenwel gemerkt hoe groot de impact is voor onze inwoners. Een bepaalde groep van de bevolking, zoals ouderen, kan door het verdwijnen van een kantoor of bankautomaat niet meer ten volle deelnemen aan de gemeenschap. Dat heeft ons ertoe aangezet zelf actie te ondernemen. Het blijft wel noodzakelijk dat de federale overheid een sluitende regeling treft met de bankensector. Wij zijn een financieel gezonde gemeente met een beperkt aantal deelgemeenten. Wij kunnen deze inspanning leveren. Voor heel wat andere gemeenten en hun inwoners ligt dit moeilijk’, zegt Defieuw.

Voorafgaand aan de beslissing werd door de gemeente contact opgenomen met de hoofdkantoren van alle banken in België en de lokale bankkantoren in de gemeente. ‘Er werd ook een brief gericht aan federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Tot vandaag ontving de gemeente hierop geen reactie.’