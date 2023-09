Verdediging Dries Van Langenhove bijt in het zand: zaak rond Schild & Vrienden blijft bij dezelfde rechters

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen heeft de zaak rond Schild & Vrienden toegekend aan dezelfde kamer en dezelfde rechters die het dossier voorheen behandelden.

Daarmee wordt dus geen gevolg gegeven aan de procedurezet van de verdediging van Dries Van Langenhove, die stelde dat rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe de zaak naar zich toe getrokken zou hebben door bewust niet te zetelen in de raadkamer. Hans Rieder, de advocaat van Van Langenhove, kan wel nog een wrakingsverzoek indienen tegen Van den Berghe.

De Gentse correctionele rechtbank stelde de zaak rond Schild & Vrienden vorige week dinsdag onbepaald uit omdat de verdediging van Dries Van Langenhove de samenstelling van de rechtbank aanvocht. Volgens Hans Rieder, de advocaat van Van Langenhove, zou rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe bewust niet gezeteld hebben in de raadkamer, zodat hij de zaak ten gronde voor de correctionele rechtbank kan beoordelen. Van den Berghe stelde vorige week vast dat er een verdelingsincident was, waardoor de voorzitter van de Gentse afdeling van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen moest oordelen of de zaak anders moest toegewezen worden.

‘De voorzitter beslist dat de zaak blijft toegekend aan de G30KI correctionele kamer met drie rechters’, zegt persrechter Laurence De Rudder. ‘De voorzitter oordeelt dat de eerdere verwijzing naar deze kamer in overeenstemming is met het Bijzonder Reglement voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent van 16 juni 2022 dat van toepassing is sedert 1 september 2022 en waarin is bepaald dat de misdrijven vervat in de bijzondere strafwetgevingen worden vervolgd voor de G30DI kamer. De voorgehouden strafbare feiten betreffen mogelijke inbreuken op de Antiracismewet, Negationismewet en Wapenwet en behoren bijgevolg tot deze categorie van bijzondere strafwetgevingen.’

Geen beroep mogelijk

Tegen de beschikking van de voorzitter kan door de partijen geen beroep aangetekend worden. Alleen de procureur-generaal bij het hof van beroep kan de zaak voor het Hof van Cassatie brengen, maar dat zal niet gebeuren. Het openbaar ministerie moet de partijen nu opnieuw dagvaarden voor een nieuwe zitting bij dezelfde rechters.

De zaak kan in de loop van volgende maand mogelijk op zitting gebracht worden, maar de partijen verwachten dan langer uitstel omdat de verdediging van Van Langenhove over de grond van de zaak nog niets op papier gezet heeft. Van Langenhove en zijn advocaat zijn niet bereikbaar voor commentaar, maar op X (voorheen Twitter) heeft Van Langenhove het over een ‘trial by media’ en ‘de vederlichtheid van de aanklachten tegen ons’.

Als Hans Rieder, de advocaat van Van Langenhove, ook een wrakingsverzoek indient tegen Van den Berghe, volgt er nog verder uitstel. Rieder diende in de onderzoeksfase van het dossier al een wrakingsverzoek in tegen de Gentse onderzoeksrechter Annemie Serlippens. Zij trok zich in maart 2021 zelf terug uit de zaak, nadat Van Langenhove en Rieder aanvoerden dat ze partijdig was omdat ze tweets rond Van Langenhove had geliket.

In 2021 diende Rieder met zijn cliënt Jeff Hoeyberghs al een verzoekschrift tot wraking in tegen Van den Berghe, omdat die de zaak niet wou uitstellen. Rieder sprak toen van ‘een duidelijk misprijzen tegenover een van de partijen die voor hem moeten verschijnen’, maar het hof van beroep en uiteindelijk het Hof van Cassatie wezen het wrakingsverzoek af.

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen haalt in zijn beschikking trouwens hard uit naar de verdediging van Van Langenhove. In de beschikking staat dat het verdelingsincident ‘niet oneigenlijk vermag te worden gebruikt als verkapte poging tot wraking van (een van) de drie rechters van een rechtsgeldig gevatte kamer, in haar gebruikelijke samenstelling’.