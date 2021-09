Een van drie minderjarigen die verdacht wordt van de moord op de 42-jarige David Polfliet in Beveren is afgelopen zaterdag weggelopen uit de gesloten instelling in Wingene.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws en werd door de politie en het Vlaams Agentschap Opgroeien bevestigd aan Belga.

De 16-jarige jongeman verbleef al zes maanden in De Zande, een instelling voor bijzondere jeugdzorg in het West-Vlaamse Wingene. "Daar is hij zaterdagavond weggelopen, samen met nog een andere jongere uit de instelling", zo bevestigt de hoofdcommissaris van politiezone Regio Tielt aan Belga. "Maar dat is niet zo uitzonderlijk. Het gebeurt regelmatig dat iemand daar de benen neemt."

De 16-jarige is nog altijd spoorloos, maar staat geseind, net als de andere ontsnapte minderjarige, die niets met de moordzaak te maken heeft. "De twee jongens zijn via het dak ontsnapt", zegt Nele Wouters, woordvoerster van het Vlaamse agentschap Opgroeien. "Het personeel van de instelling heeft onmiddellijk de politie gebeld en de omgeving doorzocht, maar zonder resultaat. We werken samen met politie, parket, jeugdrechters en de familie van de minderjarigen om hen op te sporen. De meeste jongeren die weglopen, worden binnen de 48 uur teruggevonden. Het is niet duidelijk waarom ze de beslissing genomen hebben, maar ze verbleven al langer in de instelling en volgden een herstelgericht traject."

De minderjarige wordt verdacht van de moord op David Polfliet uit Sint-Niklaas. Zijn lichaam werd begin maart gevonden in een park naast de spoorlijn ter hoogte van de Lesseliersdreef. De man was zwaar toegetakeld en alles wees erop dat hij met geweld om het leven gebracht werd. Het slachtoffer werd via de datingapp Grindr naar het park gelokt door drie minderjarige verdachten.

De tieners uit Antwerpen, Verrebroek en Kieldrecht kwamen al eerder in aanraking met de politie en de jeugdrechter voor onder meer diefstal en vandalisme. De jeugdrechters in Antwerpen en Dendermonde beslisten eerst om hen in Everberg te plaatsen, maar na twee maanden moesten ze naar een andere instelling gebracht worden.

'Familie hoopt dat verdachte zich aangeeft of gevat wordt'

De nabestaanden van David Polfliet reageren verbaasd op de ontsnapping van de 16-jarige moordverdachte uit de gesloten afdeling van de gemeenschapsinstelling in Wingene. "We betreuren dat we dat nieuws via de media moesten vernemen. De familie hoopt dat de verdachte zich aangeeft of gevat wordt", zegt advocaat Laurent De Clercq.

De ontsnapping gebeurde zaterdagavond, maar politie of parket hadden de familie nog niet op de hoogte gebracht. "We zijn op geen enkele manier in kennis gesteld. We betreuren dat we dat nieuws via de media moesten vernemen", zegt advocaat De Clercq. "Hopelijk vertraagt de ontsnapping de gerechtsgang niet, maar we vrezen daar wel voor." "De familie hoopt in elk geval dat de verdachte zich aangeeft of gevat wordt. Het rouwproces was in gang gezet maar de wonde van de familie is vandaag op een bruuske manier weer opengereten. En dat net op de dag dat ze het dossier voor het eerst konden inkijken en geconfronteerd worden met de pijnlijke bevindingen uit het onderzoek."

Het onderzoek naar de dood van David Polfliet loopt nog altijd en er is nog geen duidelijkheid over de uithandengeving van de drie verdachten. De tieners verklaarden dat ze het slachtoffer wilden bestelen maar dat ze geen moordplannen hadden. David Polfliet zou volgens de autopsie doodgebloed zijn na een messteek in het dijbeen.

Het parket geeft nog altijd geen informatie over de zaak en de ontsnapping, maar benadrukte eerder wel dat het motief voor de feiten onderzocht wordt en dat het nog niet vast staat of er sprake was van homohaat.

