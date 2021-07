Jean Bultot, directeur van de gevangenis van Sint-Gillis en lid van het extreemrechtse Forces Nouvelles, is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws dinsdag.

Zijn naam duikt al jaren op in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Bij een huiszoeking eind 1985 werden vuurwapens en kogels gevonden. Bultot gaf toe de kogels te hebben gefabriceerd en verkocht aan meerdere personen.

Eerder zat hij zelf in de gevangenis omdat hij een van zijn gevangenen, Philippe De Staerck, opdracht had gegeven kasbons te stelen bij een pastoor. De Staerck gold lang als hoofdverdachte in het Bende van Nijvel-dossier

