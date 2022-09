Verdacht pakket gevonden bij woning van minister Van Quickenborne

Aan de woning van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is maandag een verdacht pakket aangetroffen. Dat bevestigt de politie.

De ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse en er is een veiligheidszone van 100 meter rond de woning ingesteld. Alle bewoners binnen die zone werden geëvacueerd.

In de loop van maandagavond werd het verdachte pakket aangetroffen vlakbij de woning van Van Quickenborne. Gezien de gebeurtenissen de afgelopen dagen is dit extra onrustwekkend.

Het federaal parket maakte zaterdag bekend dat Van Quickenborne onder verhoogde beveiliging is geplaatst na bedreigingen die ernstig moesten worden genomen.

Eerder werden al drie verdachten opgepakt in Den Haag, zondag werd ook een vierde verdachte opgepakt. De vier blijven in de cel. De rechtbank in Amsterdam moet binnen 60 dagen beslissen over hun overlevering aan België.