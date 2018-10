Verbond Belgische Ondernemingen (VBO): 'Jongeren hebben niets te winnen bij pensioenbetogingen'

ACV, ABVV en ACLVB organiseren dinsdag een actiedag. Ze ijveren voor een waardig pensioen op een redelijke leeftijd. Vooral de plannen van de regering rond de zware beroepen baart de manifestanten zorgen. Maar volgens het VBO moeten werknemers zich dringend bewust worden van de noodzaak van een algemene pensioenhervorming. De loopbanen zijn vandaag te kort om op termijn de betaalbaarheid van de sociale zekerheid te garanderen, klinkt het.

'Langer werken is dus noodzakelijk, maar de vraag is hoe', aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO. De jongste generaties hebben alvast begrepen wat er op het spel staat, zo moet volgens het VBO blijken uit een peiling door IVOX bij duizend werknemers en 462 werkgevers.

Terwijl bij de werknemers 54 procent achter het idee van langer werken staat, is dat bij de min-34-jarigen voor twee derden het geval. Bij de werkgevers vindt 81 procent langer werken nodig. 'De betoging gaat niet over het pensioen van de jongeren, maar over dat van de generatie die op het punt staat de arbeidsmarkt te verlaten. Daar hebben de jongeren van vandaag geen boodschap aan', aldus Pieter Timmermans.