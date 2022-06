Verboden gratis jeton doorkruist vergunning hotel in casino Middelkerke

Kustgemeente Middelkerke moet opnieuw op zoek naar een hoteluitbater voor het nieuwe casinogebouw. De Raad van State schorst de toewijzing aan het bedrijf Belcasinos. Een van de redenen: een verboden gratis jeton voor hotelgasten.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) moet de zoektocht naar een uitbater van het hotel in het nieuwe casinogebouw van Middelkerke overdoen. Aanleiding is een arrest van de Raad van State dat de concessie schorst.

Op 19 april had het college van burgemeester en schepenen de concessie gegund aan Belcasinos, de Middelkerkse tak van de Franse beursgenoteerde groep Partouche.

In 2020 had Belcasinos al de toestemming gekregen om het casino zelf uit te baten. Het bood daarvoor 2,5 miljoen euro per jaar. Op 30 jaar tijd zou dat Middelkerke in totaal zo’n 75 miljoen euro moeten opleveren.

Volgens het gunningsverslag kwam het bedrijf aan de hand van verschillende criteria als winnaar uit de bus voor de uitbating van het hotel, goed voor 60 kamers.

Hotelpakketje

De verliezende partij, hotelketen Flow Hospitality Group, stapte achteraf naar de rechter. Het bedrijf legde een rist aan argumenten voor, waarvan de Raad van State meerdere terecht vindt.

De kwestie draait grotendeels om het criterium ‘toeristische aantrekkingskracht van het hotel’. Volgens het college van Middelkerke scoorde Belcasinos hoger dan Flow. Maar volgens de verliezer vulde het Middelkerkse bestuur dat criterium niet naar behoren in.

Zo deed Belcasinos het voorstel om hotelgasten een ‘Casino Hotelpakketje’ aan te bieden. Niet alleen in het toekomstige hotel, maar ook in de partnerhotels van Belcasinos.

Dat pakketje zou bestaan uit een drankje en een jeton ter waarde van 1 euro om in te zetten in het casino.

Wat blijkt? Zo’n geschenk is juridisch niet haalbaar. Volgens de Raad van State lijkt het ‘Casino Hotelpakketje’ in strijd te zijn met de kansspelwet en het bijbehorend besluit. Zo stelt artikel 19 van het kansspelbesluit dat ‘het aanbod en de verdeling van gratis schijven en/of penningen verboden is’.

Volgens de Raad van State zou de gratis jeton wel degelijk een rol hebben gespeeld in de betere beoordeling van Belcasinos.

‘Door dit aanbod zonder meer als positief de beoordelen, zonder voorbehoud te maken bij de juridische haalbaarheid ervan’, schrijft de Raad, ‘lijkt de verwerende partij (de gemeente Middelkerke, nvdr) minstens het zorgvuldigheidsbeginsel te hebben geschonden.’ Dat beginsel vormt een hoeksteen van deugdelijk bestuur.

Gokverslaving

Het verbod op het uitdelen van jetons kwam er destijds om de burger te beschermen tegen gokverslaving.

Het arrest van de Raad van State heeft geen impact op de bouw van het complex. Dedecker hoopt het casinogebouw te mogen openen op 23 december 2023.

Ook de Vlaamse regering kijkt verwachtingsvol naar het nieuwe project. ‘Ze zullen niet alleen in Vlaanderen, maar ook internationaal met grote ogen kijken naar wat hier komt’, zei Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) bij het ondertekenen van de omgevingsvergunning in januari. ‘Dit zal een parel worden.’

Volgens Demir dient het project ook als ‘extra verdedigingsmuur’ tegen extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. ‘Die moet Middelkerke en omgeving mee beschermen bij stormtij.’