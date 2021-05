Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne kondigde vrijdagochtend aan dat terrassen geen plexischermen plaatsen tussen tafels mogen om ze zo dichter tegen elkaar te zetten. Gent, Brussel en Leuven zijn niet van plan om dat verbod te handhaven.

Mattias De Clerq, Gents burgemeester en partijgenoot van Van Quickenborne, ging vrijdagvoormiddag als eerste in het verzet. 'Dit is niet ernstig', zegt De Clercq. 'Zowel de horeca als de stadsdiensten hebben hemel en aarde verzet om alles conform de laattijdig ontvangen protocollen te organiseren. Dit een dag voor de opening van de terrassen op uw bord krijgen is onbegrijpelijk. We gaan daar nu niet op handhaven. We gaan horeca-uitbaters de tijd geven om zich in regel te stellen.'

Niet veel later volgde burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani (Vooruit). Op zijn Twitteraccount gaf Ridouani te kennen dat hij het verbod evenmin zal handhaven. 'Protocollen waren al laat, en er is nog steeds geen ministerieel besluit', aldus Ridouani.

Leuvense horeca heeft veel moeite gedaan om conform de regels op te starten. Protocollen waren al laat, en er is nog steeds geen MB. Nu mogen plexischermen toch niet. We gaan dat niet meteen handhaven, blijven pragmatisch en geven horeca de tijd om zich in regel te stellen. — Mohamed Ridouani (@MohamedRidouani) May 7, 2021

Ook Brussels schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (DéFi) is niet opgezet met de aankondiging van Van Quickenborne. Volgens het protocol dat de stad donderdag ontving, mag dat wel. En dus houden ze in de stad Brussel vast aan dat protocol. 'Pas donderdagnamiddag hebben we het protocol officieel ontvangen en daarin zijn de plexischermen wel voorzien. We hebben aan de horeca dus meegedeeld dat ze volgens dat protocol mogen heropenen. Deze ochtend zeggen ze dan dat de plexischermen niet zijn toegestaan. Dat getuigt van een compleet amateurisme', meent Maingain.

