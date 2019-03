Verbod op pelsdierkweek goedgekeurd: Pamela Anderson bedankt minister Weyts

Het Vlaams Parlement heeft het decreet goedgekeurd dat het verbiedt om pelsdieren te houden en te kweken. Ook verbiedt het decreet het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering.

Tegen 1 december 2023 moeten de 17 pelsdierkwekerijen en die ene producent van foie gras in Vlaanderen de deuren sluiten. Dat staat in het goedgekeurde decreet. De tekst voorziet wel in een overgangsperiode zodat de bedrijven ruimschoots de tijd hebben om hun bedrijvigheden geleidelijk af te bouwen.

Vlaams minister Weyts voorziet een degressieve compensatiebedrag van in totaal tien miljoen euro voor de bedrijven. Daarbij daalt het bedrag vanaf 2021 wel telkens met 10 procent. Die regeling moet de bedrijven aanzetten om over te gaan tot een snelle stopzetting van de bezigheden.

Minister Weyts reageert erg tevreden op de goedkeuring. 'Vandaag zijn we fiere Vlaamse dierenvrienden. Fier omdat we het verbod op pelsdierkweek en dwangvoederen voor foie gras verwezenlijkt hebben. Dit stond absoluut niet in het regeerakkoord en slechts heel weinig mensen geloofden dat dit er zou komen.'

'Dank u Vlaanderen, dank u België'

Dat Vlaanderen een verbod op pelsdierkwekerijen en dwangvoederen voor foie gras invoert, is ook actrice en dierenrechtenactiviste Pamela Anderson niet ontgaan. Zij heeft Weyts een brief gestuurd waarin ze hem bedankt voor de ingreep. 'Dit is echt bijzonder goed nieuws voor honderdduizenden weerloze dieren die al zo lang het slachtoffer zijn van een meedogenloze industrie', aldus Anderson. 'In naam van de dieren: dank u Vlaanderen, dank u België!', schrijft de actrice nog.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Anderson in haar pen kruipt en Vlaams minister Weyts een briefje stuurt. In 2017 spoorde de actrice de N-VA-minister aan om werk te maken van het verbod op pelsdierkwekerijen. En ook al wordt Weyts in de brief aangesproken als 'Belgisch minister', toch is Weyts erg tevreden met de felicitaties van Pamela Anderson. 'Ik wil Pamela Anderson op mijn beurt bedanken voor al het werk dat zij doet voor Dierenwelzijn. Haar bekendheid is een megafoon waarmee ze veel ruchtbaarheid geeft aan dierenwelzijnsproblemen. Je kan misschien veel over haar zeggen of denken, maar haar inzet werkt wel', aldus Weyts.