Marijs Geirnaert, directeur van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs (VAD), is verbijsterd over de uitspraak van Mireille Schreurs dat twee glazen alcohol moeten kunnen in het verkeer. 'Een platte uitspraak die veel kwaad berokkent.'

Mireille Schreurs, politierechter in Aalst en echtgenote van liberaal politicus Karel De Gucht, verklaarde in haar afscheidsinterview als politierechter in Knack dat het toegestane alcoholpromillage in het verkeer wat haar betreft niet verlaagd hoeft te worden. 'Na twee glazen alcohol tijdens een volledige maaltijd kun je nog altijd een auto besturen zonder ongelukken te veroorzaken.' Zij vindt het dan ook geen goed idee om voor nultolerantie te gaan.

'Jammer dat ze zo'n uitspraak doet, want als politierechter heeft ze toch een voorbeeldfunctie en wegen haar uitspraken zwaarder door', vindt Marijs Geirnaert. 'Die uitspraak is bovendien wetenschappelijk totaal verkeerd, want uit alle onderzoeken blijkt dat een alcoholpromille van 0,5 procent de kans op het veroorzaken van een ongeval verhoogt met veertig procent. Bij een alcoholpromille van 1 procent verviervoudigt het risico.'

Het feit dat zij 0,5 promille alcohol in het bloed veralgemeent, noemt Geirnaert 'een zware fout'. 'De gevolgen van het drinken van alcohol zijn erg individueel. Vrouwen zijn er gevoeliger voor dan mannen, jongeren meer dan ouderen. Ook het nemen van medicatie en het gewicht spelen een grote rol.'

Geirnaert betreurt ten slotte dat politierechter Schreurs weer eens de koppeling maakt tussen van het leven genieten en alcohol drinken. 'Het lijkt in dit land wel alsof je niet kunt genieten van een maaltijd zonder dat daar enkele glazen bier of wijn aan te pas komen. Het VAD is zeker niet tegen alcohol, maar het verkeer is tegenwoordig zo druk en ingewikkeld geworden dat je daar bij je volle verstand bij moet zijn. Wij vinden dat het toegestane alcolholpromillage beter zou worden verlaagd worden naar nul.'