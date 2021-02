Vennootschap El Kaouakibi sloot twee contracten met VRT toen ze nog bestuurder was

De vennootschap 'A Woman's View' van Sihame El Kaouakibi sloot in 2017 twee contracten om prestaties te leveren aan de VRT. De Antwerpse onderneemster was op dat moment nog lid van de raad van bestuur van de openbare omroep, en dus is er sprake van een inbreuk op het charter deugdelijk bestuur, bevestigt woordvoerder Bob Vermeir.

Nieuwswebsite Business AM pakte eerst uit met de contracten van de vennootschap van El Kaouakibi. Het gaat om twee contracten waaraan meerdere facturen zijn verbonden. In totaal gaat het om 33.000 euro voor het eerste contract en 2.500 euro voor het tweede, bevestigt VRT-woordvoerder Bob Vermeir aan Belga.

Met de contracten is op zich niets fout, benadrukt Vermeir. "Dat is correct verlopen. Maar leden van de raad van bestuur van de VRT mogen geen diensten leveren of andere contracten sluiten met de VRT. Dat gaat in tegen het charter deugdelijk bestuur", zegt hij. Gebeurt dat toch, dan moet dat gemeld worden aan de voorzitter van de raad van bestuur, duidt Vermeir. Dat deed El Kaouakibi - die tussen januari 2015 en juni 2018 in de raad van bestuur zat, nog voor ze voor Open Vld verkozen werd in het Vlaams parlement - niet.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) is bezorgd om de "deontologische fouten die in het verleden zijn gebeurd binnen de raad van bestuur van de VRT", laat zijn kabinet dinsdagavond weten. "De leden van de raad van bestuur moeten deontologisch de hoogste standaarden hanteren. Elke vorm van belangenvermenging kan en mag niet getolereerd worden. Het is aan de raad en aan de VRT om daarop toe te zien", klinkt het. Los daarvan kan Dalle zich "moeilijk uitspreken over zaken van het verleden".

Hij verwijst wel naar de nieuwe beheersovereenkomst, die eind vorig jaar werd afgesloten, en waarin "transparantie, integriteit en deontologie centraal staan". "We verwachten terecht de hoogste deontologische standaarden van onze openbare omroep, dit geldt des te meer voor zijn bestuurders."

El Kaouakibi kwam recentelijk in opspraak na aantijgingen van financiële malversaties bij haar Antwerpse jongeren-vzw Let's Go Urban. Dinsdag raakte bekend dat de statutaire commissie van de Open Vld haar gedurende zes maanden heeft geschorst, als bewarende maatregel

El Kaouakibi: 'Het ging om een ruilovereenkomst zonder betaling'

De twee contracten die de vennootschap 'A Woman's View' van Sihame El Kaouakibi in 2017 had afgesloten met de VRT, waren een ruilovereenkomst waarvoor geen betalingen werden uitgevoerd. Dat zegt het Vlaams Parlementslid dinsdagavond in een reactie. 'Ik heb onvoldoende ingeschat dat deze ruildeal zonder betaling mogelijk in conflict zou kunnen komen met mijn toenmalig lidmaatschap van de raad van bestuur van de VRT.'

El Kaouakibi zegt dinsdagavond dat er geen betalingen werden uitgevoerd. "A Woman's View organiseerde op vraag van een klant een talentenjacht voor jongeren in Limburg: Limburgz Finezt. Als mediapartner werd MNM aangezocht, dat twee dagen kwam uitzenden vanop het event. Door beide partijen werd overeengekomen dat het hier een ruildeal betrof waarvoor geen betalingen werden uitgevoerd."

In het tweede contract ontwikkelde het bedrijf van El Kaouakibi de choreografie van de move tegen pesten. "Hiervoor werd 2.500 euro gefactureerd", klinkt het.

El Kaouakibi tot augustus geschorst bij Open VLD

De statutaire commissie van Open VLD heeft Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi gedurende zes maanden geschorst als bewarende maatregel.

De beslissing dateert al van vorige week en loopt dus tot halfweg augustus. El Kaouakibi kwam recent in opspraak na aantijgingen wegens financiële malversaties bij haar Antwerps jongerenproject Let's Go Urban.

Het was partijvoorzitter Egbert Lachaert die het tuchtorgaan van Open VLD had gevraagd El Kaouakibi op non-actief te zetten. Het zou om een tijdelijke maatregel gaan, in afwachting van opheldering in deze zaak en in het belang van zowel El Kaouakibi als de partij zelf. Het parlementslid heeft steeds ontkend dat ze subsidies onrechtmatig heeft toegepast.

De statutaire commissie besliste op 16 februari El Kaouakibi zes maanden te schorsen. Het orgaan kan die schorsing nog verlengen, maar ook inkorten, indien de gerechtelijke en andere officiële instanties voor het verstrijken van de termijn tot een besluit komen waarbij zou blijken dat deze bewarende maatregel niet verder noodzakelijk is.

De facto wordt El Kaouakibi politiek op non-actief binnen de partij gezet. Ze mag bijvoorbeeld niet aan bestuursvergaderingen of aan verkiezingen binnen Open VLD deelnemen en kan zich ook geen kandidaat stellen voor een mandaat bij de partij. Tijdens de schorsing is een bestuurslid geen regio-afgevaardigde meer. Op mandaten als parlementslid heeft de schorsing geen invloed. El Kaouakibi kan dus Vlaams parlementslid blijven en moet zich aan de politieke afspraken en standpunten van Open VLD houden.

Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi bevestigt dat ze geschorst is. 'Ik accepteer de schorsing en hoopt dat dit slechts tijdelijk hoeft te zijn', zegt ze in een reactie aan Belga. El Kaouakibi was naar eigen zeggen al op de hoogte gebracht van de beslissing, die vorige week viel maar waarover Open VLD pas dinsdag openlijk communiceerde.

Vennootschap El Kaouakibi sloot twee contracten met VRT toen ze nog bestuurder was

De twee contracten die de vennootschap 'A Woman's View' van Sihame El Kaouakibi in 2017 had afgesloten met de VRT, waren een ruilovereenkomst waarvoor geen betalingen werden uitgevoerd. Dat zegt het Vlaams Parlementslid dinsdagavond in een reactie. "Ik heb onvoldoende ingeschat dat deze ruildeal zonder betaling mogelijk in conflict zou kunnen komen met mijn toenmalig lidmaatschap van de raad van bestuur van de VRT."

Dinsdag bevestigde de VRT-woordvoerder dat de vennootschap van El Kaouakibi in 2017 twee contracten had afgesloten om prestaties te leveren aan de VRT. De Antwerpse onderneemster was op dat moment nog lid van de raad van bestuur van de openbare omroep, en dus was er volgens de woordvoerder sprake van een inbreuk op het charter deugdelijk bestuur.

De contracten zouden volgens de nieuwswebsite Business AM respectievelijk 33.000 euro en 2.500 euro waard zijn. El Kaouakibi zegt dinsdagavond dat er geen betalingen werden uitgevoerd. "A Woman's View organiseerde op vraag van een klant een talentenjacht voor jongeren in Limburg: Limburgz Finezt. Als mediapartner werd MNM aangezocht, dat twee dagen kwam uitzenden vanop het event. Door beide partijen werd overeengekomen dat het hier een ruildeal betrof waarvoor geen betalingen werden uitgevoerd."

In het tweede contract ontwikkelde het bedrijf van El Kaouakibi de choreografie van de move tegen pesten. "Hiervoor werd 2.500 euro gefactureerd", klinkt het.

eden van de raad van bestuur van de VRT mogen volgens het charter deugdelijk bestuur geen diensten leveren of andere contracten sluiten met de VRT. Gebeurt dat toch, dan moet dat gemeld worden aan de voorzitter van de raad van bestuur. Dat deed El Kaouakibi - die tussen januari 2015 en juni 2018 in de raad van bestuur zat, nog voor ze voor Open Vld verkozen werd in het Vlaams parlement - niet, aldus de VRT-woordvoerder.

Nieuwswebsite Business AM pakte eerst uit met de contracten van de vennootschap van El Kaouakibi. Het gaat om twee contracten waaraan meerdere facturen zijn verbonden. In totaal gaat het om 33.000 euro voor het eerste contract en 2.500 euro voor het tweede, bevestigt VRT-woordvoerder Bob Vermeir aan Belga. Met de contracten is op zich niets fout, benadrukt Vermeir. "Dat is correct verlopen. Maar leden van de raad van bestuur van de VRT mogen geen diensten leveren of andere contracten sluiten met de VRT. Dat gaat in tegen het charter deugdelijk bestuur", zegt hij. Gebeurt dat toch, dan moet dat gemeld worden aan de voorzitter van de raad van bestuur, duidt Vermeir. Dat deed El Kaouakibi - die tussen januari 2015 en juni 2018 in de raad van bestuur zat, nog voor ze voor Open Vld verkozen werd in het Vlaams parlement - niet. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) is bezorgd om de "deontologische fouten die in het verleden zijn gebeurd binnen de raad van bestuur van de VRT", laat zijn kabinet dinsdagavond weten. "De leden van de raad van bestuur moeten deontologisch de hoogste standaarden hanteren. Elke vorm van belangenvermenging kan en mag niet getolereerd worden. Het is aan de raad en aan de VRT om daarop toe te zien", klinkt het. Los daarvan kan Dalle zich "moeilijk uitspreken over zaken van het verleden". Hij verwijst wel naar de nieuwe beheersovereenkomst, die eind vorig jaar werd afgesloten, en waarin "transparantie, integriteit en deontologie centraal staan". "We verwachten terecht de hoogste deontologische standaarden van onze openbare omroep, dit geldt des te meer voor zijn bestuurders." El Kaouakibi kwam recentelijk in opspraak na aantijgingen van financiële malversaties bij haar Antwerpse jongeren-vzw Let's Go Urban. Dinsdag raakte bekend dat de statutaire commissie van de Open Vld haar gedurende zes maanden heeft geschorst, als bewarende maatregelDe twee contracten die de vennootschap 'A Woman's View' van Sihame El Kaouakibi in 2017 had afgesloten met de VRT, waren een ruilovereenkomst waarvoor geen betalingen werden uitgevoerd. Dat zegt het Vlaams Parlementslid dinsdagavond in een reactie. 'Ik heb onvoldoende ingeschat dat deze ruildeal zonder betaling mogelijk in conflict zou kunnen komen met mijn toenmalig lidmaatschap van de raad van bestuur van de VRT.'El Kaouakibi zegt dinsdagavond dat er geen betalingen werden uitgevoerd. "A Woman's View organiseerde op vraag van een klant een talentenjacht voor jongeren in Limburg: Limburgz Finezt. Als mediapartner werd MNM aangezocht, dat twee dagen kwam uitzenden vanop het event. Door beide partijen werd overeengekomen dat het hier een ruildeal betrof waarvoor geen betalingen werden uitgevoerd." In het tweede contract ontwikkelde het bedrijf van El Kaouakibi de choreografie van de move tegen pesten. "Hiervoor werd 2.500 euro gefactureerd", klinkt het.De statutaire commissie van Open VLD heeft Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi gedurende zes maanden geschorst als bewarende maatregel.De beslissing dateert al van vorige week en loopt dus tot halfweg augustus. El Kaouakibi kwam recent in opspraak na aantijgingen wegens financiële malversaties bij haar Antwerps jongerenproject Let's Go Urban.Het was partijvoorzitter Egbert Lachaert die het tuchtorgaan van Open VLD had gevraagd El Kaouakibi op non-actief te zetten. Het zou om een tijdelijke maatregel gaan, in afwachting van opheldering in deze zaak en in het belang van zowel El Kaouakibi als de partij zelf. Het parlementslid heeft steeds ontkend dat ze subsidies onrechtmatig heeft toegepast. De statutaire commissie besliste op 16 februari El Kaouakibi zes maanden te schorsen. Het orgaan kan die schorsing nog verlengen, maar ook inkorten, indien de gerechtelijke en andere officiële instanties voor het verstrijken van de termijn tot een besluit komen waarbij zou blijken dat deze bewarende maatregel niet verder noodzakelijk is. De facto wordt El Kaouakibi politiek op non-actief binnen de partij gezet. Ze mag bijvoorbeeld niet aan bestuursvergaderingen of aan verkiezingen binnen Open VLD deelnemen en kan zich ook geen kandidaat stellen voor een mandaat bij de partij. Tijdens de schorsing is een bestuurslid geen regio-afgevaardigde meer. Op mandaten als parlementslid heeft de schorsing geen invloed. El Kaouakibi kan dus Vlaams parlementslid blijven en moet zich aan de politieke afspraken en standpunten van Open VLD houden. De twee contracten die de vennootschap 'A Woman's View' van Sihame El Kaouakibi in 2017 had afgesloten met de VRT, waren een ruilovereenkomst waarvoor geen betalingen werden uitgevoerd. Dat zegt het Vlaams Parlementslid dinsdagavond in een reactie. "Ik heb onvoldoende ingeschat dat deze ruildeal zonder betaling mogelijk in conflict zou kunnen komen met mijn toenmalig lidmaatschap van de raad van bestuur van de VRT."Dinsdag bevestigde de VRT-woordvoerder dat de vennootschap van El Kaouakibi in 2017 twee contracten had afgesloten om prestaties te leveren aan de VRT. De Antwerpse onderneemster was op dat moment nog lid van de raad van bestuur van de openbare omroep, en dus was er volgens de woordvoerder sprake van een inbreuk op het charter deugdelijk bestuur. De contracten zouden volgens de nieuwswebsite Business AM respectievelijk 33.000 euro en 2.500 euro waard zijn. El Kaouakibi zegt dinsdagavond dat er geen betalingen werden uitgevoerd. "A Woman's View organiseerde op vraag van een klant een talentenjacht voor jongeren in Limburg: Limburgz Finezt. Als mediapartner werd MNM aangezocht, dat twee dagen kwam uitzenden vanop het event. Door beide partijen werd overeengekomen dat het hier een ruildeal betrof waarvoor geen betalingen werden uitgevoerd." In het tweede contract ontwikkelde het bedrijf van El Kaouakibi de choreografie van de move tegen pesten. "Hiervoor werd 2.500 euro gefactureerd", klinkt het. eden van de raad van bestuur van de VRT mogen volgens het charter deugdelijk bestuur geen diensten leveren of andere contracten sluiten met de VRT. Gebeurt dat toch, dan moet dat gemeld worden aan de voorzitter van de raad van bestuur. Dat deed El Kaouakibi - die tussen januari 2015 en juni 2018 in de raad van bestuur zat, nog voor ze voor Open Vld verkozen werd in het Vlaams parlement - niet, aldus de VRT-woordvoerder.