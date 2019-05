Maak al het openbaar vervoer gratis voor kiesgerechtigden op verkiezingsdag. Daarvoor pleit parlementslid Veli Yüksel in een persbericht. Heel wat kiezers komen al in aanmerking om op verkiezingszondag een gratis treinticket te krijgen, maar dat mag voor de Open VLD-er uitgebreid worden.

Onder meer mensen die niet in de gemeente wonen waar ze moeten stemmen, studenten die op kot aan het blokken zijn en mensen die in een ziekenhuis of een andere gezondheidsinrichting verblijven in een andere gemeente dan deze waar ze op de kiezerslijsten staan ingeschreven, komen in aanmerking om op de verkiezingsdag gratis met de trein te reizen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober vorig jaar maakten 1.221 mensen daar gebruik van, blijkt uit cijfers die het parlementslid opvroeg bij minister van Mobiliteit François Bellot.

Yüksel is tevreden met het initiatief van de NMBS, maar vindt dat het uitgebreid moet worden voor al het openbaar vervoer, zodat kiezers ook gratis de bus of de tram kunnen nemen. 'Als we onze burgers één keer om de vijf à zes jaar vragen om te stemmen, dan vind ik dat ze zich gratis moeten kunnen verplaatsen', aldus Yüksel.