Veldloper Isaac Kimeli is klaar voor het EK: 'Binnenkort moeten ze Kimeli overal in de wereld kennen'

In zijn allereerste wedstrijd stak Isaac Kimeli zijn handen vijf ronden te vroeg in de lucht. Op het Europees kampioenschap veldlopen, zondag in Tilburg, zal hem dat niet overkomen. 'Ik droom van een medaille.' Zijn vader heeft hij nooit gekend, in België vond hij een tweede thuis.