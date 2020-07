Ondanks het advies van de experten van de Evaluatiecel (CELEVAL) weigeren de regeringsleiders de bubbel van 15 personen te verkleinen tot 10. 'Niet iedereen moet gestraft worden.'

Het was premier Sophie Wilmès (MR) die zelf aangaf wat de Evaluatiecel had aangeraden. De inkrimping van de sociale bubbel van 15 naar 10 personen per week moest volgens de experts een belangrijk signaal geven aan de bevolking, aldus de premier.

Maar volgens de Veiligheidsraad, waarin de premier samen met haar federale topministers en regionale minister-presidenten zetelen, is de boodschap 'al duidelijk genoeg'. In de woorden van Wilmès: 'Mensen die de regel van 15 volgen, moeten niet gestraft worden.'

Er ging wel een 'grondige discussie' aan vooraf, zei Wilmès.

De Evaluatiecel wordt voorgezeten door de FOD Volksgezondheid en bestaat uit gezondheidsexperts en regionale vertegenwoordigers uit de gezondheidsadministraties. Ook GEES-voorzitter Erika Vlieghe maakt er deel van uit.

De Evaluatiecel staat overigens niet alleen met het advies voor een kleinere bubbel. Ook experten als Pierre Van Damme (UA) pleiten voor minder sociale contacten. Op VTM Nieuws noemde Van Damme het behouden van de regel van 15 een 'teleurstelling'.

Groen: 'Volg experts' Groen betreurt dat de Nationale Veiligheidsraad in tegenstelling tot het advies van de wetenschappers de contactbubbel op 15 personen heeft gelaten. 'Het stijgend aantal besmettingen moet ons wakker schudden. Het is nu of nu. Ik mis het gevoel van urgentie bij onze beleidsmakers. De contactbubbel op 15 personen laten, gaat recht in tegen het advies van wetenschappers. Zij adviseren om de bubbel te verkleinen naar 10. Wij willen dat de regering wetenschappelijk advies volgt,' reageert Groen-voorzitter Meyrem Almaci. 'We weten dat de meeste besmettingen vandaag voortkomen uit contacten met familie en vrienden. Als we het aantal mensen in de bubbel nu niet reduceren, riskeren we dat er exponentieel meer besmettingen volgen'. (Belga)

