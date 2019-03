Veiligheids- en inlichtingendiensten briefen regering over risico buitenlandse inmenging

De regering is maandagmiddag in de Nationale Veiligheidsraad door de veiligheids- en inlichtingendiensten gebriefd over het risico op een mogelijke buitenlandse inmenging bij de komende verkiezingen van 26 mei. Het ging daarbij voornamelijk om desinformatiecampagnes en de strijd tegen fake news, is na afloop vernomen.

De regering werd geïnformeerd en gesensibiliseerd over een mogelijke buitenlandse beïnvloeding in de verkiezingscampagne. De veiligheids- en inlichtingendiensten hebben tot doel het risico op buitenlandse beïnvloeding te verminderen, de weerbaarheid van de politieke partijen en hun waakzaamheid op mogelijke inmenging te verhogen. Ook de sleutelfiguren van de politieke partijen worden ingelicht over de risico's. De inlichtingendiensten houden zich niet bezig met het monitoren van politieke uitspraken, maar spitsen zich toe op mogelijke tekenen van buitenlandse beïnvloeding.