Antwerpen wordt vandaag/zondag weer volledig ingepalmd door het populairste loopevenement van het land: de Antwerp 10 Miles & Marathon.

Er zullen dit jaar naar verwachting 40.000 lopers aan de Antwerp 10 Miles & Marathon deelnemen. Er worden ook duizenden toeschouwers verwacht die de lopers zullen aanmoedigen. Wie naar Antwerpen komt, doet dat best te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer.

Er zijn zondag vier wedstrijden: de Kids Run, de Short Run, de 10 Miles en de Marathon. Alle wedstrijden starten op de Thonetlaan op Linkeroever. De marathonlopers finishen op de Grote Markt, op rechteroever. De andere wedstrijden eindigen aan de Charles De Costerlaan op Linkeroever.

Het loopparcours loodst de deelnemers door vier tunnels en tal van straten en parken in de kernstad en enkele districten. Om de veiligheid van de lopers en supporters te garanderen, is de zone tussen de Leien en de Kaaien tussen 9 en 19 uur autoluw en worden er de hele dag verkeersmaatregelen getroffen.

Zo is de Waaslandtunnel afgesloten van 8 tot 19.30 uur, de Jan De Vostunnel van 11.30 tot 18.30 uur (enkel stadinwaarts), de Bolivartunnel van 12 tot 18.30 uur (enkel stadinwaarts) en de Kennedytunnel van 12.30 tot 18 uur (enkel richting Nederland). Wanneer de Kennedytunnel is afgesloten, is de Liefkenshoektunnel richting Nederland tolvrij.

Op het parcours zelf is geen verkeer toegelaten. Tijdens de marathon is het, waar mogelijk, toegelaten het parcours te kruisen. Tijdens de 10 Miles is dat niet het geval. Na de wedstrijden worden de kruispunten zo snel mogelijk vrijgemaakt.

Te voet door de Voetgangerstunnel (fietsen zijn er niet toegestaan van 9.30 tot 20 uur) of het gratis Sint-Annaveer zijn de snelste manieren om op de start- en aankomstzone op Linkeroever te geraken. Het gebruik van de Fietstunnel wordt afgeraden door de verwachte drukte. Er zijn vier gratis tijdelijke fietsparkings op de Sint-Jansvliet, het Steenplein, de Ernest Van Dijckkaai en het Frederik van Eedenplein.

De Lijn zet 22 extra trams in op de lijnen 3, 5 en 9 die vanuit de stadsrand naar Linkeroever rijden. Om 'overcrowding' te voorkomen, zal het premetrostation Groenplaats van 16 tot 20 uur gesloten worden, omdat daar maar één toegangsweg is. Meer reisadvies op de website van Slim naar Antwerpen: www.sna.be.

Het loopevenement verwacht 40.000 deelnemers en vele duizenden toeschouwers. Brandweerzone Antwerpen en de vzw Oscare, een nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens, zullen van de gelegenheid gebruikmaken om campagne te voeren voor rookmelders. Leden van de brandweer gaan namelijk met een reusachtige opblaasbare rookmelder boven het hoofd de 10 Miles afleggen.

