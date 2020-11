Meer dan 40 procent van de studenten volgt de coronaregels van de KU Leuven op kot nooit of weinig, zo schrijft het Leuvens studentenmagazine VETO maandag. Het magazine nam de enquête af tussen 24 oktober en 1 november, 722 studenten namen deel.

'Alles is heel onzeker en eenzaam', 'ik zit letterlijk alleen' en 'de eenzaamheid voelt enorm zwaar, zeker als je in zo'n kleine ruimte verblijft': het zijn enkele anonieme getuigenissen van deelnemende studenten. Zo'n 60 procent geeft aan minder of veel minder sociaal contact met kotgenoten te hebben. Kleine kanttekening: bijna de helft van de studenten geeft toch ook aan zich nooit of bijna nooit eenzaam te voelen.

Een opvallend percentage dat uit de enquête naar voren is gekomen, gaat over de coronaregels: meer dan 40 procent van de deelnemers geeft aan de regels rond corona nooit of weinig te volgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het dragen van een mondmasker in de gemeenschappelijke ruimtes.

Pendelen

Er is wel een groot verschil tussen soort kot op te merken: zowat de helft van de studenten die op een privé-kot woont, zegt de regels nooit of weinig op te volgen. Bij residenties blijkt het tegenovergestelde: de helft van de studenten volgt de regels veel of altijd.

Bij de start van het academiejaar riep onder anderen viroloog Marc Van Ranst de studenten nog op om niet elk weekend terug naar huis te pendelen. Uit de VETO-enquête blijkt echter dat corona geen invloed uitoefent op het pendelgedrag van net geen 50 procent van de studenten. Aan de andere kant geeft 40 procent wel aan dat ze minder pendelen tussen hun kot en thuis, 9 procent pendelt juist meer. (Belga)

