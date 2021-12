Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) schorst de Sint-Truidense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) voor zes maanden. Dat bevestigt zijn kabinet. De schorsing gaat in op 1 februari 2022.

De schorsing gebeurt op basis van een hoorzitting, het tuchtverslag van de Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA) en de eigen verklaringen van Veerle Heeren tijdens de gemeenteraadszitting van 10 mei 2021, klinkt het in een persbericht.

Vaccinatieschandaal

Veerle Heeren had zichzelf en mensen uit haar entourage vroegtijdig laten vaccineren. Dat leidde tot verschillende onderzoeken. Audit Vlaanderen deed een forensisch onderzoek naar de werking van het vaccinatiecentrum, de gouverneur naar de rol van Veerle Heeren.

Op basis van die onderzoeken had de gouverneur eind september een advies geformuleerd en dat overhandigd aan Somers. Volgens Het Belang van Limburg stond in dat advies dat de gouverneur een schorsing van zes maanden vraagt. Somers bevestigt dat.

Bart Somers: 'Voorbeeldfunctie is verzwarende omstandigheid'

'Niettegenstaande enkele verzachtende omstandigheden, heeft Veerle Heeren als burgemeester een bewezen tuchtfeit gepleegd door zichzelf en enkele mensen uit haar omgeving vervroegd te laten vaccineren. Een burgemeester heeft een voorbeeldfunctie', aldus de minister.

'De feiten voltrokken zich op een moment dat onze maatschappij zich in volle crisissituatie bevond en op een moment dat het vertrouwen van de burger in de overheid maximaal moest worden gewaarborgd. Een burgemeester kan haar functie niet misbruiken om zichzelf en mensen uit haar omgeving vervroegd te laten vaccineren.

'De schorsing voor de duur van zes maanden is volgens mij een evenredige en gepaste tuchtstraf. Als de gemeenteraadsleden van Sint-Truiden oordelen dat mevrouw Heeren ook nadien geen burgemeester kan zijn, dan kunnen ze een constructieve motie van wantrouwen indienen. Over dat laatste doe ik als minister geen uitspraken.'

