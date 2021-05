'Ik heb, gespreid over de periode van 9 maart tot 9 april, de namen doorgegeven van in totaal dertien mensen'. Dat heeft burgemeester Veerle Heeren (CD&V) maandagavond verklaard op de digitale gemeenteraad in Sint-Truiden, die in het teken staat van haar vroegtijdige vaccinatie tegen het coronavirus.

Veerle Heeren geeft toe dat ook enkele mensen uit haar directe omgeving al een vaccin hebben gekregen, waaronder 'mijn zoon, mijn zus, mijn twee buren en een vriendin'. De burgemeester van Sint-Truiden biecht op de namen van dertien mensen te hebben doorgegeven. 'Ik heb vier personen zelf opgebeld op het ogenblik dat ik ter plaatse was in het vaccinatiecentrum en de vraag naar invallers kreeg. En dat gebeurde telkens een twintigtal minuten voor het centrum zijn deuren moest sluiten', aldus Heeren.

'Die andere negen namen heb ik op verschillende momenten in de loop van de maand doorgegeven om eventuele open sloten overdag op te vullen als er geen andere kandidaat-invallers beschikbaar waren. Hier zaten geen persoonlijke medewerkers bij. Het waren mensen uit mijn onmiddellijke omgeving die op dat moment spontaan in me opkwamen. Van die mensen waren er acht ouder dan 60 jaar, en er zaten ook risicopatiënten bij. De andere vijf waren mijn zoon, mijn zus, mijn twee buren en een vriendin.'

Tekort aan kandidaat-invallers

Volgens Heeren klopt het beeld niet dat ze als burgemeester een systeem zou hebben opgezet waarbij ze politieke druk uitoefende om mensen voorrang te geven. 'Er dreigden in de beginperiode maar liefst 1.000 vaccins verloren te gaan. Er bestond toen ook geen officiële reservelijst. Het gevolg was dat er op dat ogenblik een enorm tekort aan kandidaat-invallers was', vertelt Heeren. 'Daarom kreeg ik in de beginweken regelmatig de vraag of ik nog mensen kende om in te springen. In dat hectisch begin ben ik zelf ingeënt. Ik kreeg die vraag omdat ik dagelijks aanwezig was in het vaccinatiecentrum.'

'Ik heb een grote fout gemaakt. Ik heb het gedaan om het vaccinatiecentrum te helpen in die zoektocht naar kandidaat-invallers in die eerste opstartweken. Mijn intentie was goed', gaat Heeren verder.

'Geen corruptie'

'Aan de andere kant was er ook een menselijk aspect. Ik heb de gevolgen van corona het voorbije jaar met eigen ogen gezien: bij mijn toenmalige partner, maar ook bij vele Truienaars. Ik geef toe dat het een verschrikkelijk jaar is geweest en dat heeft gezorgd voor veel emotie. En daarom heb ik tijdens die weken mezelf laten inenten en vanuit het hart een aantal mensen doorgegeven. Spontaan, zonder structuur, zonder systeem, geen lijst, geen corruptie.'

In totaal kreeg Heeren van 28 burgers de vraag om zich te laten vaccineren. 'Ik heb die vragen overgemaakt aan het vaccinatiecentrum of aan ons callcenter. Hier was geen sprake van een voorkeursbehandeling of dienstbetoon', klinkt het. 'Ik heb mijn entourage niet bevoordeeld. Alle kandidaat-invallers, ook die van mij, zijn pas opgebeld op momenten dat er geen andere optie meer was. Als de vaccins niet bij deze invallers ingespoten waren, waren ze verloren gegaan. Er is geen enkele Truienaar die daarom later dan gepland een vaccin gekregen.' (Belga)

Veerle Heeren geeft toe dat ook enkele mensen uit haar directe omgeving al een vaccin hebben gekregen, waaronder 'mijn zoon, mijn zus, mijn twee buren en een vriendin'. De burgemeester van Sint-Truiden biecht op de namen van dertien mensen te hebben doorgegeven. 'Ik heb vier personen zelf opgebeld op het ogenblik dat ik ter plaatse was in het vaccinatiecentrum en de vraag naar invallers kreeg. En dat gebeurde telkens een twintigtal minuten voor het centrum zijn deuren moest sluiten', aldus Heeren. 'Die andere negen namen heb ik op verschillende momenten in de loop van de maand doorgegeven om eventuele open sloten overdag op te vullen als er geen andere kandidaat-invallers beschikbaar waren. Hier zaten geen persoonlijke medewerkers bij. Het waren mensen uit mijn onmiddellijke omgeving die op dat moment spontaan in me opkwamen. Van die mensen waren er acht ouder dan 60 jaar, en er zaten ook risicopatiënten bij. De andere vijf waren mijn zoon, mijn zus, mijn twee buren en een vriendin.'Volgens Heeren klopt het beeld niet dat ze als burgemeester een systeem zou hebben opgezet waarbij ze politieke druk uitoefende om mensen voorrang te geven. 'Er dreigden in de beginperiode maar liefst 1.000 vaccins verloren te gaan. Er bestond toen ook geen officiële reservelijst. Het gevolg was dat er op dat ogenblik een enorm tekort aan kandidaat-invallers was', vertelt Heeren. 'Daarom kreeg ik in de beginweken regelmatig de vraag of ik nog mensen kende om in te springen. In dat hectisch begin ben ik zelf ingeënt. Ik kreeg die vraag omdat ik dagelijks aanwezig was in het vaccinatiecentrum.''Ik heb een grote fout gemaakt. Ik heb het gedaan om het vaccinatiecentrum te helpen in die zoektocht naar kandidaat-invallers in die eerste opstartweken. Mijn intentie was goed', gaat Heeren verder.'Aan de andere kant was er ook een menselijk aspect. Ik heb de gevolgen van corona het voorbije jaar met eigen ogen gezien: bij mijn toenmalige partner, maar ook bij vele Truienaars. Ik geef toe dat het een verschrikkelijk jaar is geweest en dat heeft gezorgd voor veel emotie. En daarom heb ik tijdens die weken mezelf laten inenten en vanuit het hart een aantal mensen doorgegeven. Spontaan, zonder structuur, zonder systeem, geen lijst, geen corruptie.'In totaal kreeg Heeren van 28 burgers de vraag om zich te laten vaccineren. 'Ik heb die vragen overgemaakt aan het vaccinatiecentrum of aan ons callcenter. Hier was geen sprake van een voorkeursbehandeling of dienstbetoon', klinkt het. 'Ik heb mijn entourage niet bevoordeeld. Alle kandidaat-invallers, ook die van mij, zijn pas opgebeld op momenten dat er geen andere optie meer was. Als de vaccins niet bij deze invallers ingespoten waren, waren ze verloren gegaan. Er is geen enkele Truienaar die daarom later dan gepland een vaccin gekregen.' (Belga)