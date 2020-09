De storm Odette die over ons land raast, heeft - vooral aan de kust - veel schade aangericht.

Storm Odette raast sinds vrijdagavond over ons land en veroorzaakte heel wat schade aan zee en in de polders. Er werden rukwinden gemeten tot 108 kilometer per uur. De brandweer van Zone 1 (kust en Brugse Ommeland) kreeg bijna 900 oproepen, de brandweer van zone Westhoek kreeg al meer dan 300 oproepen. Drie brandweermannen raakten gewond tijdens een interventie.

Vrijdag rond 16 uur liepen de eerste oproepen al binnen. "Het ging vooral om afgebroken takken, weggewaaide dakpannen en omgevallen wegsignalisatie. Hier en daar waren ook enkele wegen versperd door omgewaaide bomen", klinkt het bij de brandweer zone Westhoek.

Tijdens een interventie voor stormschade in Alveringem raakten drie brandweermannen gewond. Ze waren een omgewaaide boom aan het verzagen toen er plots een stuk afkraakte. Een van hen werd naar het ziekenhuis gebracht, maar er werden geen breuken vastgesteld. Tegen zaterdagochtend stond de teller bij brandweerzone Westhoek al op 355 inventies. In zone Westhoek waren er vooral interventies in Koksijde, Nieuwpoort en De Panne.

Brandweerzone 1 kreeg sinds vrijdagavond ongeveer 900 oproepen voor stormschade aan de kust. Zo is het ponton in Blankenberge losgeslagen met enkele boten. De dakbedekking van een aantal gebouwen kwam los en verschillende strandcabines raakten beschadigd. In Middelkerke raakte een arbeider zwaargewond toen hij onder een omvergewaaide muur terecht kwam. De brandweer verwacht dat het nog de rest van de dag erg druk zal zijn.

'De storm is nog niet voorbij', meldt de politie van Blankenberge via Facebook. 'Blijf zoveel mogelijk binnen', luidt de boodschap.

'Geen sport op het strand'

Storm Odette heeft ook op het strand veel schade aangericht. 'Er zijn veel strandcabines omgewaaid waardoor er tal van brokstukken op het strand liggen en er is enorm veel wind. Daardoor is het erg gevaarlijk om te sporten op het strand of het water', aldus gouverneur Carl Decaluwe. Alle brandingssporten zoals kitesurfen aan de kust zijn daardoor verboden. In Blankenberge zijn naar verluidt al dertig tot veertig strandcabines omgewaaid.

Ook het openbaar vervoer aan de kust heeft te lijden onder het noodweer. Zo wordt een aantal busritten bemoeilijkt en heeft een kusttram zich vastgereden tussen Westende en Oostende.

