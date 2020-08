In De Zondag gaan de benjamins van de parlementen met elkaar in debat. Melissa Depraetere (28) zit in het federaal parlement namens SP.A en Filip Brusselmans (22) voor Vlaams Belang in het Vlaamse. 'Ik kan niet meer uitleggen waarom er nog altijd geen regering is.'

Dat zeven op de tien jongeren geen vertrouwen meer hebben in de politiek verbaast de jonge politici niets. 'Veel mensen geloven niet meer in het systeem. Dat is gevaarlijk. Maar dat is niet alleen de jeugd, hoor. Dat is de volledige bevolking. En wie kan hen dat kwalijk nemen?' zegt Brusselmans. 'Ik schrik ook niet. Ik hoor diezelfde geluiden in mijn vriendenkring. Veel jongeren vinden politici tamzakken. Leegaards. Overtuig hen maar eens van het omgekeerde. Ik kan niet meer uitleggen waarom er nog altijd geen regering is', antwoordt Depraetere.

Hoe dat cynisme op te lossen? 'Dat recept is volgens mij eenvoudig. Vorm een regering en voer weer beleid. Werk oplossingen uit voor de bekommernissen van de mensen. Dat zijn al dertig jaar dezelfde thema's: de hoge belastingdruk, de straffeloosheid, noem maar op', zegt Depraetere. Brusselmans valt in: 'Hoeveel van die dertig jaar was uw partij aan de macht?' 'Ik leg uit wat er in de toekomst anders moet. Mag ik?' klinkt het.

De politieke impasse betekent volgens Brusselmans slechts een ding: 'Het is tijd om het doodsvonnis van België te tekenen. Dit land bestaat uit twee democratieën die niet meer verenigbaar zijn. Gelijk welke regering er gevormd wordt: één van de twee landsdelen zal teleurgesteld zijn. Paarsgroen is het signaal van de Vlaming compleet negeren.'

Depraetere haakt aan: 'Ik vind de impasse degoutant, laat dat duidelijk zijn. Maar dat is niet de schuld van dit land. Dat is het failliet van de oude politieke cultuur. Wat zou logisch zijn? Dat N-VA en PS een regering vormen: de grootste partijen van Vlaanderen en Wallonië. Dat was één dag na de verkiezing al duidelijk. Maar die twee hebben een jaar lang geweigerd om aan tafel te gaan. Dát is die oude cultuur. Onze voorzitter (Conner Rousseau, nvdr.) heeft bewezen dat het anders kan. Hij heeft ze aan tafel gezet en binnen de drie weken was er een akkoord.'

Lees het volledige dubbelinterview in De Zondag.

Dat zeven op de tien jongeren geen vertrouwen meer hebben in de politiek verbaast de jonge politici niets. 'Veel mensen geloven niet meer in het systeem. Dat is gevaarlijk. Maar dat is niet alleen de jeugd, hoor. Dat is de volledige bevolking. En wie kan hen dat kwalijk nemen?' zegt Brusselmans. 'Ik schrik ook niet. Ik hoor diezelfde geluiden in mijn vriendenkring. Veel jongeren vinden politici tamzakken. Leegaards. Overtuig hen maar eens van het omgekeerde. Ik kan niet meer uitleggen waarom er nog altijd geen regering is', antwoordt Depraetere.Hoe dat cynisme op te lossen? 'Dat recept is volgens mij eenvoudig. Vorm een regering en voer weer beleid. Werk oplossingen uit voor de bekommernissen van de mensen. Dat zijn al dertig jaar dezelfde thema's: de hoge belastingdruk, de straffeloosheid, noem maar op', zegt Depraetere. Brusselmans valt in: 'Hoeveel van die dertig jaar was uw partij aan de macht?' 'Ik leg uit wat er in de toekomst anders moet. Mag ik?' klinkt het. De politieke impasse betekent volgens Brusselmans slechts een ding: 'Het is tijd om het doodsvonnis van België te tekenen. Dit land bestaat uit twee democratieën die niet meer verenigbaar zijn. Gelijk welke regering er gevormd wordt: één van de twee landsdelen zal teleurgesteld zijn. Paarsgroen is het signaal van de Vlaming compleet negeren.'Depraetere haakt aan: 'Ik vind de impasse degoutant, laat dat duidelijk zijn. Maar dat is niet de schuld van dit land. Dat is het failliet van de oude politieke cultuur. Wat zou logisch zijn? Dat N-VA en PS een regering vormen: de grootste partijen van Vlaanderen en Wallonië. Dat was één dag na de verkiezing al duidelijk. Maar die twee hebben een jaar lang geweigerd om aan tafel te gaan. Dát is die oude cultuur. Onze voorzitter (Conner Rousseau, nvdr.) heeft bewezen dat het anders kan. Hij heeft ze aan tafel gezet en binnen de drie weken was er een akkoord.'Lees het volledige dubbelinterview in De Zondag.