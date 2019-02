VB-Kamerlid Jan Penris stapt tijdelijk uit politiek om alcoholverslaving aan te pakken

Het nieuws is bevestigd door partijkopstuk Filip Dewinter en Jan Penris zelf.

Penris moest zich donderdag in de Kamer van voorzitter Siegfried Bracke (N-VA) verontschuldigen bij zijn collega Carina Van Cauter (Open VLD), nadat hij haar in het halfrond had beledigd. Hij weet zijn gedrag aan 'wat hij gezien heeft in Syrië'.

'De uithaal kadert in een groter probleem waarmee mijn goede vriend Jan Penris nu al jaren kampt en dat is alcoholverslaving', zegt Dewinter, die Penris al 35 jaar kent. 'Als er een ding goed is aan wat er gisteren gebeurd is, dan is het wel dat we eindelijk actie gaan ondernemen. Jan zal zich tijdelijk terugtrekken uit de politiek om in behandeling te gaan'.

De 55-jarige Penris zetelt al sinds 1995 voor Vlaams Blok en Vlaams Belang in het parlement: tot 2014 in het Vlaams parlement en nadien in de Kamer. Hij was sinds 1995 ook lid van de Antwerpse gemeenteraad, behalve tussen 2012 en 2018.

Bij de verkiezingen van mei staat Penris niet op een verkiesbare plaats.