VB'er Jan Penris moet zich verontschuldigen na beledigingen in Kamer

Dat gebeurde tijdens de vragenronde over de berechting van Syriëstrijders. Wat Penris zijn liberale collega precies naar het hoofd had geslingerd, was niet meteen duidelijk - zijn microfoon was uitgeschakeld - maar al gauw bleek dat het bepaald onhoffelijke bewoordingen waren.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke riep Penris daarop op zich te verontschuldigen, wat hij ook onmiddellijk deed.

Hij gaf toe dat hij 'een beetje veel' over de schreef was gegaan, maar schermde met de gruwelijkheden die hij in Syrië had gezien om zijn gedrag te verklaren.