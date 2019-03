Vaticaan opent archieven van WOII-periode van paus Pius XII

Paus Franciscus deelde de beslissing maandag mee in een toespraak aan de medewerkers van het Vaticaans Geheim Archief. 'De Kerk is niet bang van de geschiedenis, integendeel', zei hij.

De archieven worden op 2 maart 2020 geopend, bij het 81-jarig jubileum van de verkiezing van Pius XII tot paus. Paus Franciscus zei er vertrouwen in te hebben dat de onderzoekers de daden van de voormalige paus correct kunnen inschatten, net als zijn 'verborgen maar actieve diplomatie' tijdens een donkere periode in de geschiedenis.

De in Italië geboren Pius XII was paus van 1939 tot aan zijn dood in 1958. Zijn verdedigers zeggen dat hij achter de schermen probeerde om Joden te redden die vervolgd werden door de nazi's, onder meer door de deuren van de kloosters en andere gebouwen van de kerk te openen om hen te huisvesten.