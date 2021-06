Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft een voorstel klaar om de vrijstelling van sociale bijdragen bij een eerste aanwerving aan te passen. Te duur voor te weinig jobcreatie, klinkt het. Alleen de Franstalige liberalen verzetten zich nog fors tegen een inperking van een van de paradepaardjes uit de taxshift van de regering-Michel. Dat schrijft De Tijd donderdag.

Vandenbroucke is geneigd het advies van de Nationale Arbeidsraad te volgen, klinkt het bij de socialisten. Net als het Rekenhof en het Planbureau vinden de sociale partners dat de maatregel te veel kost - 1 miljard euro per jaar op kruissnelheid - voor te weinig jobcreatie. Bovendien gaf de ongelimiteerde vrijstelling aanleiding tot misbruiken, waardoor bijvoorbeeld iemand met een loon van 3 miljoen euro van de vrijstelling kon genieten.

Het opzet is nu de vrijstelling zowel in de tijd als in de hoogte te limiteren. De vrijstelling zou nog 3.100 euro bedragen voor de eerste tien kwartalen, 2.100 euro voor de volgende acht en 900 euro voor de laatste acht. Dan blijft ze 6,5 jaar geldig, blijkt uit documenten die de krant La Libre kon inkijken. Ook de vrijstelling voor de vijf volgende aanwervingen wordt in de tijd beperkt.

Het voorstel ligt nog ter discussie op de kabinetten, zegt de woordvoerder van Vandenbroucke. De socialisten en de groenen zijn voor, CD&V en Open VLD zijn niet per definitie tegen een hervorming, voor zover die beginnende werkgevers niet hindert. De MR is ronduit tegen. Volgens de partij is de vrijstelling een noodzaak in de relance.

