Vandenbroucke wil gunstregime voor topsporters volledig schrappen

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke wil de gunstige RSZ-regeling voor professionele atleten volledig op de schop. Dat staat in een eerste aanzet van de plannen, die circuleert in regeringskringen, schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg woensdag. De laagste verdieners zouden in ruil een soort bonus krijgen, maar grootverdieners betalen in de plannen de volle pot.