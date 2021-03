De federale regering wil het perspectief dat gegeven is aan het onderwijs en de horeca zoveel mogelijk vrijwaren, ondanks de sterk stijgende coronacijfers. Dat standpunt vertolkten premier Alexander De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke donderdag in de Kamer.

De besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames zitten al enkele dagen fors in de lift. En dat is zorgwekkend, beaamde premier Alexander De Croo donderdag tijdens de plenaire vergadering van de Kamer, waar hij en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) vragen kregen van Anja Vanrobaeys (sp.a), Egbert Lachaert (Open Vld), Nawal Farih (CD&V), François De Smet (DéFI), Caroline Taquin (MR), Peter De Roover (N-VA), Patrick Prévot (PS) en Raoul Hedebouw (PVDA).

Op basis van de biostatistische modellen was een stijging van de ziekenhuisopnames rond eind maart - begin april voorzien, zei de premier, waarna een daling zou moeten volgen. 'Maar we zien dat die stijging een stuk vroeger komt. Dat is dus verschillend van het bassiscenario waarop we ons baseerden.' De 5.000 positieve coronatesten van maandag moeten in dat opzicht 'absoluut een waarschuwing zijn dat de circulatie van het virus sterk is', aldus De Croo.

Geplande versoepelingen voor april - zoals de heropening van de pretparken of de organisatie van evenementen in de buitenlucht met maximaal 50 persoon - komen mogelijk op de helling te staan, klonk het gisteren/woensdag in de omgeving van de premier. Maar de regering wil er wel alles aan doen om het perspectief dat het onderwijs en de horeca hebben gekregen - een heropening op respectievelijk 19 april en 1 mei - te vrijwaren, benadrukte hij donderdagmiddag/vanmiddag in de Kamer. Vandenbroucke beaamde dat. 'We zullen alles uit de kast moeten halen om ervoor te zorgen dat onze scholen en horeca volledig kunnen openen. Dat is wat we willen, en daarvoor zullen we alles uit de kast moeten halen'.

