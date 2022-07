Vandenbroucke waarschuwt voor mogelijke hevige coronagolf in het najaar

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke roept de horeca, het onderwijs, de cultuursector en de bedrijven op om tegen september werk te maken van een goed ventilatieplan. Een nieuwe stevige coronagolf in het najaar is ‘verre van uitgesloten’, waarschuwde hij maandagmiddag in de Kamer.

Het aantal patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis heeft vorige week de kaap van 2.000 overschreden. Ook het aantal vastgestelde besmettingen en de dagelijkse overlijdens zitten al een hele tijd in stijgende lijn.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) spreekt van een zevende golf. De groeicurves lijken dan wel wat te vertragen, maar het feit dat de scholen al twee weken dicht zijn kan daarin een rol spelen, zei hij maandag in de Kamercommissie Gezondheid. De zomergolf moet ons dan ook alert houden voor de herfst, vindt hij, wanneer de scholen terug openen en mensen terug massaal gaan werken.

‘Een nieuwe golf of een nieuwe variant die hevig kan toeslaan, is verre van uitgesloten. Er is geen reden tot paniek, maar wel tot voorzichtigheid.’ Volgens Vandenbroucke moet ons land zich dan ook voorbereiden op het najaar. Dat gebeurt onder meer door de nieuwe boostercampagne vanaf begin september, maar ook de cultuursector, het onderwijs, de horeca en de bedrijven kunnen een duit in het zakje doen.

Zij hebben er volgens de Vooruit-vicepremier “alle belang bij” om goeie ventilatieplannen klaar te hebben voor september. Hij roept daar dan ook toe op. Ook de regeringen moeten klaar staan om maatregelen te beslissen, zei Vandenbroucke nog. Het gaat dan onder meer om mondmaskers op het openbaar vervoer, of inzetten op telewerk.