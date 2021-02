Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) vaccineren slechts drie EU-lidstaten sneller dan België. Daarvoor verwees hij naar de officiële tracker. Die schetst echter een ander beeld.

'Open de officiële vaccin-tracker van de Europese Unie!' Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) kon zijn frustratie over enkele oppositieleden niet onder stoelen of banken steken. Kritiek van onder meer Kathleen Depoorter (N-VA) en Catherine Fonck (CDH) over de trage vaccinatie-uitrol deed hem wijzen op die rangschikking.

Volgens de SP.A'er doen slechts drie landen het beter dan België: Denemarken, Roemenië en Polen. Hij verwees expliciet naar de tracker van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Daar staat dat ons land 3,1 procent van de volwassen bevolking heeft gevaccineerd met een eerste dosis.

Maar die tracker schetst een ander beeld. Er zijn niet drie, maar minstens zeven EU-lidstaten die sneller vaccineren tegen covid-19. Zo doen Ierland, Finland, Zweden en Malta het beter dan België. Bovendien doet een resem landen het even goed.

Verhaaltje

Wel heeft Vandenbroucke gelijk dat België het beter doet dan de buurlanden. In Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk zitten volgens de tracker onder de 3,1 procent. Het klopt ook dat België niet in de staart van het peloton zit. 'Stop dus met het verhaaltje dat wij helemaal vanachter lopen', zei Vandenbroucke daarover in de Kamer.

Het kabinet-Vandenbroucke was niet bereikbaar voor commentaar.

