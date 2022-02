Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) "hoopt" dat met de huidige coronacijfers het land "relatief snel kan schakelen" naar code geel. Dat heeft Vandenbroucke dinsdag gezegd in de Kamercommissie Gezondheid.

Een concrete datum wil hij er niet op prikken. Na de krokusvakantie zoals geopperd in mediaberichten, "wil ik zeker niet uitsluiten", klonk het anderzijds. "Hoe sneller we kunnen schakelen naar code geel, hoe beter. Maar we zullen het doen op basis van de evolutie en dynamiek van de cijfers, zoals we gedaan hebben met code oranje", antwoordde hij op vragen van Kathleen Depoorter (N-VA) Barbara Creemers (Groen), Robby De Caluwé (Open Vld) en Sophie Merckx (PVDA) over de impact van de coronapandemie op het mentale welzijn van jongeren.

De kwestie kwam nadien opnieuw aan bod bij vragen van De Caluwé en Depoorter over de exitstrategie. Dat onderwerp had hij eerder op de dag nog besproken met de Europese topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Hans Kluge. Bij een code geel valt bijvoorbeeld het Covid Safe Ticket (CST) weg, net als de mondmaskerplicht. Volgens Vandenbroucke moet het debat in deze context verschuiven van de afbouw van crisismaatregelen naar het voorbereid zijn naar de toekomst toe.

Dat houdt volgens de minister bijvoorbeeld surveillance in en een goede organisatie van de gezondheidszorg, maar ook instrumenten die gemobiliseerd kunnen worden als er een nieuwe opstoot komt. Zo hamerde hij opnieuw op het belang van de binnenluchtkwaliteit. Bij een code geel blijft het gebruik van de CO2-meter als een van de resterende maatregelen over. "Ik pleit ervoor dat het ventilatiebeleid een blijver is en we het niet laten stilvallen als we naar code geel gaan of de barometer opzij zouden schuiven." Ook moet er nagedacht worden over pakweg de verdere vaccinatiestrategie en het testbeleid. Indien nodig, moet het CST opnieuw geactiveerd kunnen worden.

