Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) betreurt de Europese "kettingreactie" waarbij het ene na het andere land besliste om de vaccinatie met het coronavaccin van AstraZeneca tijdelijk op te schorten.

Hij heeft die frustratie ook overgemaakt aan zijn Europese collega's in de Raad van ministers van Volksgezondheid, zei hij dinsdag tijdens een actualiteitsdebat in de Kamer.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kreeg dinsdagmiddag opnieuw een tachtigtal vragen over het coronavirus in de Kamercommissie Gezondheid. De minister kwam er onder meer terug op de heisa rond het coronavaccin van het Brits-Zweedse AstraZeneca: verschillende Europese landen beslisten de afgelopen week om de vaccinatie met Astrazeneca tijdelijk stop te zetten na enkele meldingen van bloedklonters na de inenting. België blijft wel vaccineren met AstraZeneca. 'Ik denk dat we de goede beslissing hebben genomen', zei Vandenbroucke dinsdag in de Kamer.

Hij verwees onder meer naar de evaluatie van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA, dat dinsdagmiddag tijdens een persconferentie nog eens benadrukte dat het voorlopig geen indicaties heeft dat het vaccin aan de basis ligt van de bloedklonters. Het geneesmiddelenagentschap blijft ervan overtuigd dat de voordelen van het vaccin belangrijker zijn dan het risico op bijwerkingen, zei directrice Emer Cooke.

Ook de cijfers lijken België gelijk te geven. Van de 17 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk en de EU die tot nog toe een AstraZeneca-prik hebben gekregen, is er bij 15 een diepveneuze trombose vastgesteld en bij 22 een longembolie, zei Vandenbroucke. 'Dat gaat dus om 0,0002 procent van de gevallen, terwijl we eigenlijk 0,0009 procent hadden verwacht'.

Bovendien is het risico op tromboses en longembolie bij een coronabesmetting veel groter, gaf de sp.a-vicepremier mee. Volgens een recente studie gaat het zelfs om een vijfde van de coronapatiënten. Vandenbroucke betreurt het Europese sneeuwbaleffect waarbij het ene na het andere land de vaccinatie met AstraZeneca opschortte. 'Voor ons is het buitengewoon belangrijk dat vaccins veilig zijn, en dat de gegevens over nevenwerkingen Europees verzameld en beoordeeld worden. Ik betreur dat de Europese besluitvorming nu verloopt in een soort van kettingreactie.'

De minister heeft die frustratie dinsdag ook overgemaakt op de informele raad van Europese ministers van Volksgezondheid, zei hij. 'We zouden samen moeten beslissen op basis van zeer specifieke gegevens, die we eigenlijk nog wat mankeren. Ik heb dat vanmorgen ook zo gezegd op de Raad.'

Het Europees geneesmiddelenagentchap verwacht donderdag met definitieve conclusies te kunnen komen.

