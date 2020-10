Overbelaste Belgische ziekenhuizen in ons land kunnen in principe een beroep doen vrije plaatsen in Duitse ziekenhuizen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) donderdag bevestigd in De Kamer. 'Ik heb contact opgenomen met mijn Duitse collega's, en zij hebben onmiddellijk toegezegd.'

De Belgische ziekenhuizen kregen donderdagochtend een brief waarin ze gevraagd worden om extra capaciteit te voorzien. Dat moet gebeuren via een soort 'tussenafdeling', waar patiënten op intensieve zorg die niet de zwaarste beademingsmachines nodig hebben, terecht zouden kunnen.

'De ambitie is om een kwart van de Covid-patiënten op intensieve zorgen op een relatief goed moment naar die minder intensieve, maar toch bijzondere afdelingen over te kunnen brengen', antwoordde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) donderdag op een vraag van Open Vld-Kamerlid Robby De Caluwé.

'Dat vraagt planning', benadrukte de sp.a-vicepremier wel. 'Als we het personeel daar halsoverkop in storten is dat een recept voor slechte zorgkwaliteit en stress. Maar het is een element van de strategie die we aan de ziekenhuizen hebben gecommuniceerd en dat we verder onderzoeken.'

Intussen doet de regering ook een beroep op de Europese solidariteit. Vandenbroucke nam eerder al contact op met zijn Duitse ambtgenoot Jens Spahn en met de ministers in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts, de Duitse deelstaten aan de Belgische grens. 'Zij hebben mij onmiddellijk gezegd dat de Europese solidariteit hier speelt, en dat zij meteen patiënten zouden opnemen als Belgische ziekenhuizen dat vragen en er plaatsen beschikbaar zijn.'

De nodige regelgeving rond onder meer financiering en transport is geregeld, benadrukte Vandenbroucke nog. 'In Duitsland heeft men zeer veel IC-bedden, dus we kunnen ze gebruiken. Ziekenhuizen die dat wensen kunnen een beroep doen op ziekenhuizen in Duitsland. Dat is niet evident en moet patiënt per patiënt bekeken worden, maar de mogelijkheid bestaat en ik vind dat een mooi voorbeeld van Europese solidariteit.'

De federale en deelstaatregeringen buigen zich morgen/vrijdag om 13 uur nog eens over de situatie in ons land op een Overlegcomité.

