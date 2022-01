Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil nog dit jaar naar meer gespecialiseerde ziekenhuizen en een daling van het aantal materniteiten. Dat schrijft De Standaard maandag.

De krant kon de nota inkijken die vrijdag op tafel lag toen Vandenbroucke zijn plannen voor de hervorming van de ziekenhuizen een eerste keer toelichtte aan de gezondheidssector. Vandenbroucke wil nog dit jaar naar meer gespecialiseerde ziekenhuizen, zoals voor beroertezorg, en een daling van het aantal materniteiten.

Tegen 2023 wil de minister komaf maken met overbodige ziekenhuisovernachtingen, net zoals met de overbodige scans. Hij wil de ziekenhuizen straks alleen nog vergoeden voor een gemiddeld aantal scans dat aansluit bij de grootte van het ziekenhuis, en niet meer per uitgevoerde scan. Vanaf 2024 komen er ook effectieve plafonds op de erelonen die artsen kunnen vragen.

De algemene herziening van de artsenlonen is voor 2025. Artsen die met zware apparatuur werken, worden nu nog een pak meer betaald dan pakweg geriaters of pediaters, maar dat wil Vandenbroucke helemaal herbekijken. Tegen 2024 wil Vandenbroucke ook afspraken over vaste bedragen per ingreep. Daarin moet alles voortaan inbegrepen zijn, ook scans en geneesmiddelen. De budgetten voor technische installaties, zoals MRI-scanners, worden vanaf dan ook rechtstreeks aan de ziekenhuizen uitbetaald, en niet meer via de omweg van de ere­lonen.

