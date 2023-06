Vandecasteele reageert voor het eerst na terugkeer, vrouw Assadi beschuldigt België van ‘marteling’

De vorige week naar België teruggekeerde Olivier Vandecasteele, die 455 dagen opgesloten heeft gezeten in een Iraanse cel, heeft donderdag in een persbericht voor het eerst zelf gereageerd. ‘Ik ben nu vijf dagen terug in België en het gaat goed met me.’

Het contrast met zijn tijd in Iran is groot, zegt Vandecasteele. ‘Na vijftien maanden onterechte opsluiting kom ik stilaan terug in contact met een andere realiteit, namelijk die van een mooie week in ons geliefde democratische België. Ik word nauw opgevolgd door een medisch team dat me professioneel bijstaat. Ik bedank hen hier hartelijk voor.’

Omdat hij dertien opeenvolgende maanden in eenzame opsluiting doorbracht, had de ngo-medewerker geen idee van de omvang van de mobilisatie in België en in het buitenland. ‘Ik ben diep ontroerd door de omvang van uw steun. Ik sta versteld van al jullie acties en attenties, klein en groot. Ik ontdek nu alle forums, petities, columns, spandoeken, tekeningen, kaartjes en brieven van vrienden, collega’s, leerlingen, academici, kunstenaars, sporters… Kortom van alle Belgen en Europeanen die in actie zijn getreden om mij mijn geliefde vrijheid terug te schenken. (…) Deze steun was ook essentieel om mijn familie en vrienden door deze storm te loodsen.’

Vandecasteele bedankt iedereen voor de “vriendelijkheid” en “liefde” waarmee zijn familie en hijzelf omringd worden sinds zijn terugkeer. Aflsuiten doet de 42-jarige Vandecasteele met een hart onder de riem voor lotgenoten. ‘Laten we de strijd voor de vrijlating van andere onschuldige gijzelaars overal ter wereld voortzetten en actief steun verlenen aan projecten die de waarden van menselijkheid, solidariteit en hoop promoten. Deze wereld, die soms vreselijk cynisch is, heeft dit hard nodig.’

Vandecasteele werd afgelopen vrijdag vanuit Teheran overgevlogen naar Oman, waar hij werd overgedragen aan een Belgische delegatie. Hij landde vrijdagavond op de luchthaven van Melsbroek. Hij werd geruild met de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi.

Assadi ‘gemarteld’ volgens zijn vrouw

De vrouw van de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi, die werd geruild voor Olivier Vandecasteele, beschuldigt België ervan haar man te hebben gemarteld. Dat meldt het Iraanse persagentschap IRNA (Islamic Republic News Agency) via Twitter.

Net zoals België Iran verweet een schijnproces te hebben gevoerd, is ook Iran van mening dat het proces in ons land een schijnproces was. Maar de beschuldigingen van marteling gaan nog een hele stap verder. IRNA rapporteert dat de vrouw van Assadi nu getuigt over de ‘marteling door de Belgische regering’.

Volgens de vrouw was haar man ook al slecht behandeld in een Duitse cel, waar hij zat alvorens aan België te worden uitgeleverd. Daar zou hij een slechte toegang hebben gekregen tot drinkbaar water. In België, waar Assadi volgens zijn vrouw 1.789 dagen vastzat, zou de veroordeelde diplomaat 100 dagen in een cel hebben gezeten die eigenlijk bedoeld is voor gevangenen met een mentale beperking, zo rapporteert IRNA. Daarnaast zou Assadi 28 dagen, naakt, hebben doorgebracht in een ‘waterbunker’. Wat zo’n bunker specifiek is, is niet duidelijk.

Tot slot zou Assadi, nog volgens zijn vrouw, een drietal maanden in eenzame opsluiting hebben doorgebracht. Volgens Teheran was de opsluiting van Assadi altijd per definitie illegaal, omdat hij diplomatiek onschendbaar zou zijn.