Vandecasteele overgebracht naar beruchte Evin-gevangenis in Iran: ‘Olivier is volledig op’

België heeft officieel een aanvraag ingediend bij Iran om de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele naar ons land te kunnen overbrengen. Dat zegt een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib dinsdag.

De aanvraag dateert van vandaag. De minister had maandag een onderhoud met haar Iraanse ambtgenoot. Ze pleitte daar opnieuw voor een verbetering van de detentieomstandigheden van Vandecasteele, zegt haar kabinet.

De Belgische hulpverlener zit al ruim een jaar in een Iraanse cel en werd volgens Iraanse media veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen.

Schijnproces

België spreekt van een schijnproces en vermoedt dat Vandecasteele wordt vastgehouden als hefboom om de Iraanse schijndiplomaat Assadollah Assadi vrij te krijgen. Hij zit in ons land in de cel nadat hij werd veroordeeld voor zijn rol in een verijdelde terreuraanslag.

De meerderheid werkte een verdrag uit dat een overdracht van gevangenen tussen België en Iran mogelijk maakt. Dat werd aangevochten voor het Grondwettelijk Hof, dat het beroep begin maart verwierp.

De tekst treedt vandaag officieel in werking. De regering maakt daarvan dus gebruik om de aanvraag officieel over te maken aan Iran.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde destijds wel dat slachtoffers van een veroordeelde op voorhand moeten worden ingelicht van de overbrenging, zodat een rechter de wettigheid ervan kan toesten. In het geval van Assadi gaat het onder meer om de Iraanse oppositie, die al heeft laten weten een eventuele overbrenging van de terrorist voor de rechtbank te zullen aanvechten.

‘Olivier is volledig op’

De entourage van Vandecasteele liet eerder op de dag in een persbericht weten dat de Belg tien dagen geleden is overgebracht naar de beruchte Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Hij zit er een in eenzame opsluiting, heeft last van spier- en zenuwpijn en krijgt onvoldoende voeding. ‘Olivier is volledig op. Hij kan niet de speelbal blijven van gesprekken tussen twee landen.’