Vande Lanotte genoemd als lijstduwer voor West-Vlaamse Kamerlijst van SP.A

Uittredend Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) wordt mogelijk lijstduwer op de West-Vlaamse Kamerlijst. 'Ik ben er zelf nog niet helemaal uit, ' zegt Vande Lanotte. Het provinciaal bestuur heeft hem de vraag gesteld, en begin volgende week valt de beslissing, klinkt het nog.

Eerder deze week raakte al bekend dat partijvoorzitter John Crombez zelf bovenaan de lijst zou staan, met onder hem een opvallend jonge garde. De partij trekt volop de kaart van de vernieuwing, met onder meer Melissa Depraetere, de jonge studax bij SP.A haar schouders onder het F-16-dossier zette. De Vlaamse lijst wordt aangevoerd door federaal parlementslid Annick Lambrecht en Steve Vandenberghe, burgemeester in Bredene. Ook daar nemen enkele jonge gezichten hoge plaatsen op de lijst in.

Crombez kan dus nog wel een bekend gezicht gebruiken voor de verkiezingen van mei. Voor oudgediende Vande Lanotte zou het betekenen dat zijn politieke carrière nog niet ten einde is. Zijn rode Stadslijst werd ondanks zwaar verlies wel de grootste in Oostende, maar Open VLD'er Bart Tommelein wist de sjerp te veroveren in een coalitie met N-VA, Groen en CD&V. Vande Lanotte heeft dus binnen afzienbare tijd geen uitvoerend mandaat meer.

Mocht hij lijstduwer worden, is de kans niet gering dat hij vanop die plaats een aanzienlijke score haalt, en zo over enkele nieuwe gezichten wipt en toch weer in de Kamer belandt. Eind 2016 kondigde hij nog zijn vertrek uit de nationale politiek aan om zich volledig toe te leggen op Oostende. Maar nu liggen de kaarten anders.