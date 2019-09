De federale informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders zetten hun opdracht verder met zes partijen. Groen en Ecolo vallen af.

Koning Filip heeft de opdracht van Vande Lanotte en Reynders maandagmiddag nog eens verlengd. De twee gaan nog verder tot begin oktober, maar doen dat wel met zes partijen. Groen en Ecolo vallen 'op dit moment' af, kondigden Vande Lanotte en Reynders maandagmiddag aan. De twee willen in de komende weken een aantal concrete thema's bespreken en overeenstemming zoeken, en gaan ervan uit dat de meest aangewezen federale formule er een is met de twee grootste partijen aan elke kant van de taalgrens - N-VA en PS.

Zes partijen hebben interesse getoond in die constellatie, aldus Vande Lanotte. Het gaat om N-VA, PS, sp.a, CD&V, Open Vld en MR. Ecolo had verschillende keren aangegeven niet in een regering met N-VA te willen stappen. Groen wil dan weer geen federaal avontuur aangaan zonder de Franstalige zusterpartij.