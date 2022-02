Systematische ontvoeringen, folteringen en willekeurige arrestaties. Met die aanklachten trekt ex-minister Johan Vande Lanotte naar het Internationaal Strafhof tegen het regime van de Turkse president Erdogan. Of Erdogan ook persoonlijk wordt aangeklaagd, is nog niet uitgemaakt, zo melden de Mediahuis-kranten.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag werd twintig jaar geleden opgericht om verdachten van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te berechten. Volgens Vande Lanotte past het Turkije van president Recep Erdogan perfect in die definitie. 'Er is nauwelijks een democratie. Op het vlak van mensenrechten is het gewoon een autoritair regime. Bovendien misbruikt Turkije beschuldigingen van terrorisme of spionage om dissidenten te ontvoeren en te folteren.'

Toen Vande Lanotte twee jaar geleden uit de politiek stapte, begon hij een nieuwe loopbaan op het kantoor van de Gentse advocaat Walter Van Steenbrugge. Het advocatenkantoor heeft bijna 800 getuigenissen van foltering, 60 ontvoeringen en 2.000 gevallen van willekeurige opsluiting verzameld.

