De verordening die de maandagavond aangekondigde coronamaatregelen in de provincie Antwerpen juridisch afdwingbaar moet maken, zal allicht in de loop van woensdag klaar zijn. Dat zegt gouverneur Cathy Berx.

Pas daarna zullen de maatregelen effectief kunnen ingaan, wat onder meer betekent dat er dinsdag nog geen avondklok zal gelden in de provincie.

De federale diensten van de gouverneur hebben volgens Berx dinsdag de hele dag gewerkt aan het vertalen van de maatregelen in een juridisch-technische verordening, maar dat is dus niet volledig afgerond geraakt. 'Er is ook nog heel wat advies ingewonnen, want ik wil dat dit juridisch sluitend is', zegt ze. 'Ik ga ook niets ondertekenen dat nog niet af is.'

