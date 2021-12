Europa verbiedt tatoeëerders vanaf 4 januari om nog tattoo-inkt met het ontsmettingsmiddel isopropanol te gebruiken. Die stof zou volgens de EU leiden tot irritatie aan de ogen en uitdroging van de huid. Ondertussen zijn er wel alternatieven op de markt, maar het is afwachten of de overschakeling begin januari vlot zal verlopen.

Zwarte en witte inkt zonder isopropanol is al beschikbaar, maar de gekleurde inkt laat iets langer op zich wachten. Volgens Philippe Thijs van TekTik, een van de grootste tattoo-inktleveranciers in België, zal die inkt pas in de loop van januari beschikbaar zijn. Het is ook nog onduidelijk of de fabrikanten zullen kunnen volgen, aangezien alle tatoeëerders plots een nieuwe voorraad moeten inslaan.

Qua kwaliteit komt de nieuwe inkt wel overeen met de oude, maar in prijsklasse is er een klein verschil. De nieuwe inkt is namelijk iets duurder.

Tatoeëerders die na 4 januari toch nog met de oude inkt werken, kunnen een boete verwachten, waarschuwde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Toch heeft de sector nog niets gehoord van de overheid en worstelen tattoo-artiesten met vragen over de nieuwe wetgeving.

'We zijn net vragende partij als het om duidelijkheid gaat', zegt Wim Van Muylder van de Belgian Bond of Tattooists. 'We wachten nog altijd op antwoord. De overheid laat ons in het ongewisse', aldus Van Muylder.

