Vanaf 2023 minder vakantiedrempels voor wie moeilijk op vakantie kan

Mensen die bijvoorbeeld door armoede of zware ziekte moeilijk op vakantie kunnen, moeten in de toekomst op minder drempels botsen. Die vakantiedrempels wil minister van Toerisme Zuhal Demir vanaf 2023 verlagen met een vernieuwd decreet ‘Iedereen Verdient Vakantie’.

Dertien procent van de Vlamingen gaf vorig jaar aan geen week op vakantie te kunnen buitenshuis. Dat blijkt uit cijfers van 2021 die Statistiek Vlaanderen bekendmaakte en die gebaseerd zijn op de EU-SILC-enquête. Voor Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) tonen de cijfers aan dat sociaal toerisme een belangrijke pijler moet blijven van Toerisme Vlaanderen.

Met een vernieuwd decreet ‘Iedereen Verdient Vakantie’ wil Demir meer “vakantiedrempels, finaciële of andere”, wegwerken. Eén van de vernieuwingen is dat sociale bemiddelingskantoren en Rap Op Stap kantoren voortaan erkend en gesubsidieerd kunnen worden voor hun opdracht. Die kantoren worden opgericht door lokale organisaties die een welzijns- of sociale functie hebben, of die zich richten op specifieke doelgroepen.

Toegankelijkheid

“We zien dat die kantoren een cruciale rol spelen in de toegankelijkheid van het vakantieaanbod”, zegt Demir. “De 120 Rap op Stap kantoren realiseren 30% van alle boekingen van het netwerk Iedereen Verdient Vakantie”, klinkt het. Via dat netwerk kunnen mensen die het financieel of om een andere reden wat moeilijker hebben toch genieten van een vakantie aan een verlaagd tarief.

Met het vernieuwde decreet wil de minister ook de organisaties versterken die zich specifiek richten op het organiseren van vakanties voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Die zogenaamde sociaal-toeristische organisaties krijgen nu ook de mogelijkheid om erkend te worden en subsidies aan te vragen.

Het decreet wordt van kracht op 1 januari 2023.