Vicegouverneur van de Nationale Bank Steven Vanackere pleit voor "verstandig ingrijpen" en selectieve maatregelen om de gevolgen van de inflatie op te vangen. "Gezinnen die geen buffer hebben, verdienen ondersteuning. Voor anderen geldt dat niet. Het is nu tijd om ook naar de overheidsschuld te kijken", zei hij dinsdagavond in Terzake (Canvas).

Voor Vanackere zijn tijdens de covid-crisis goede beslissingen genomen, maar is er veel geld uitgegeven. Maar bij deze crisis moet de overheid opletten met geld te blijven uitgeven. Hij pleit ervoor die gezinnen en bedrijven die zware klappen krijgen selectief te helpen. Daarnaast vindt hij het noodzakelijk dat het begrotingstekort op een geloofwaardige manier wordt aangepakt, met een engagement op lange termijn. Voorts is het nodig om een aantal structurele hervormingen door te voeren. Daarbij verwijst hij naar de krappe arbeidsmarkt en de noodzaak om de inactieven aan de slag te krijgen. "We moeten de crisis aangrijpen om uit te maken welke soort economie we willen", aldus nog Steven Vanackere.