Viroloog Marc Van Ranst wijst met een beschuldigende vinger richting Vlaams Belang en andere rechtse figuren. Ze zorgen op sociale media voor een actieve sfeerschepping tegen virologen, aldus Van Ranst.

Van Ranst zit ondergedoken na bedreigingen aan zijn adres door de voortvluchtige militair Jürgen Conings. Ook op sociale media worden regelmatig doodsbedreigingen aan het adres van de viroloog geuit. 'Ik dien altijd een klacht in bij de politie', aldus de viroloog over die online-haat.

Volgens Van Ranst is er door het Vlaams Belang en andere rechtse figuren 'een hellend vlak' gecreëerd, waardoor bedreigingen aan het adres van virologen normaal zijn geworden. 'Er is een actieve sfeerschepping vanuit rechtse hoek. Met als boodschap: virologen mag je beledigen, daar mag je alles mee doen.'

De viroloog vindt dat Vlaams Belang duidelijk afstand zou moeten nemen van de voortvluchtige militair Jürgen Conings en de steun die hij openlijk krijgt. Van Ranst zit nog steeds in een safehouse. 'Daar verandert voorlopig weinig aan.' Werken kan hij ook van daaruit blijven doen. 'Ik laat me niet intimideren.'

