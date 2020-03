Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) reageerde maandagavond in De Afspraak op een nieuwe studie van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), waaruit blijkt dat druppeltjes uit niezen of hoesten zich verder zouden kunnen verspreiden dan anderhalve meter.

De studie stelt dat de druppeltjes die we uitstoten bij hoesten of niezen zich verder verspreiden dan anderhalve meter. In een warme, vochtige atmosfeer zouden die een wolk kunnen vormen die zich tot acht meter uitspreidt. Vraag is dus of het dan nog wel veilig is om iemand te kruisen op anderhalve meter.

'Elke keer als een maatregel wordt genomen, dan moet je een maatregel nemen die je kan nemen', antwoordde Van Ranst. 'Bij acht meter stopt elke vorm van interactie. Maar goed, dit is voortschrijdend inzicht. Meer en meer landen gaan daar ook nu rekening mee houden.' Of België dat ook zou moeten doen? 'Dat is een van de zaken die moeten besproken worden", zei de viroloog, zonder verder in detail te treden.

Van Ranst wees er vervolgens op dat de meeste landen op dit moment anderhalve meter als norm gebruiken. 'Ik zie hen daar ook niet snel van terugkomen. Maar misschien zijn er schrandere manieren om daar op een verstandige manier mee om te gaan.'

Van Ranst besloot dat een aanpassing van het advies ook 'zeker niet voor nu' zou zijn. Hij plaatste de bevindingen bovendien in perspectief. 'De partikels kunnen verdergaan dan anderhalve meter. Maar het grootste deel ervan en het besmettingsrisico zitten in die eerste, anderhalve meter.'

