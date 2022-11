Van Quickenborne wil ’totale transparantie’, Vlaams Belang vraagt zijn ontslag

‘Het is noodzakelijk dat er een betere samenwerking komt tussen federaal en de gemeenschappen’, zegt justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Het Vlaams Belang sluit zich dan weer aan bij de eis van de politievakbonden tot ontslag van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne naar aanleiding van de dodelijke aanslag op de politie in Schaarbeek en dringt aan op een hervorming van justitie. Dat verklaarde partijvoorzitter Tom Van Grieken zondagmiddag in het VTM Nieuws.

Voor Van Grieken is de dader van de dodelijk aanslag van donderdag een ‘typevoorbeeld van een islamitische terrorist’: van buitenlandse afkomst, in de gevangenis beland wegens criminele feiten, geradicaliseerd in de gevangenis, op de OCAD-lijst terecht gekomen. ‘De man kondigt een aanslag aan en wordt vrijgelaten. Dat is een blunder van formaat’, vindt de Vlaams Belangvoorzitter. ‘Minister Van Quickenborne wil wel haatspeech aanpakken, maar de echte criminaliteit niet’, besluit hij.

Dutroux

Voor Tom Van Grieken heeft ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden boter op het hoofd, ‘maar minder dan Van Quickenborne’. Vlaams Belang pleit voor een hervorming van Justitie. ‘Na de ontsnapping van Dutroux, namen twee ministers ontslag en kwam er een hervorming van de politiediensten, maar niet van de Justitie’. ‘Het mag niet meer gebeuren dat iemand die een terreurdaad aankondigt, vrijgelaten wordt’, vindt hij.

Of er een parlementaire onderzoekscommissie moet komen, hangt voor Tom Van Grieken af van de commissiezitting van maandag, die door de commissievoorzitter en partijgenoot Ortwin Depoortere werd bijeengeroepen.

De Vlaams Belangvoorzitter wees er zondagmiddag nog op dat ‘alle tereurdaden in ons land altijd een migratieachtergrond hebben’.