Van Quickenborne: ‘We zijn nieuwe fase ingetreden van narcoterrorisme’

Volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is ons land een nieuwe fase ingegaan, die van het narcoterrorisme. Dat heeft hij dinsdagavond aan verschillende media gezegd vanuit het safehouse waar hij al vijf dagen verblijft met zijn gezin.

Van Quickenborne zit ondergedoken op een geheime locatie met zijn echtgenote en twee kinderen nadat een poging om hem te ontvoeren werd verijdeld.

Vier Nederlandse verdachten met banden met het drugsmilieu zijn intussen opgepakt. Het onderzoek loopt nog, benadrukte hij, maar de minister gaat ervan uit dat de daders inderdaad in het drugsmilieu circuleren. Hij verwees onder meer naar de Sky ECC-zaak, waardoor er honderden mensen in ons land gearresteerd konden worden en er volgens Van Quickenborne meer dan 13 miljard euro aan drugs is onderschept in Antwerpen alleen.

Volgens de Open VLD-vicepremier wijzen de ontvoeringsplannen erop dat ons land een “nieuwe fase” is ingegaan, die van het “narcoterrorisme”, waarbij criminelen “een samenleving destabiliseren door politie en justitie schrik aan te jagen omdat ze voelen dat we hen achterna zetten”.

Van Quickenborne benadrukte dat de regering de strijd tegen drugscriminaliteit wil blijven opvoeren. Hoe lang de minister en zijn gezin in het safehouse moeten blijven, is nog niet duidelijk. Van Quickenborne gaat er in elk geval van uit dat hij nog lang onder verscherpte politiebewaking zal staan.